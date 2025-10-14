Colloque "Fuite au Nord" - Journée 2 (Univ. Paris Cité)
Colloque Fuite au Nord
Journée 2 – 21 novembre 2025
Université Paris Cité
Campus des Grands Moulins, salle Pierre-Albouy 685C
9h-9h30 – Accueil
9h30-9h45 – Introduction de Guido Furci (Université Sorbonne Nouvelle), Marie Mossé (Université Paris Cité), Florence Schnebelen (Université polytechnique Hauts-de-France)
Lignes de fuite slaves
9h45-10h30 – Cécile ROUSSELET (Université Sorbonne Nouvelle) – Dans les bagnes du Tsar d’H. Leivick : un Exode dans le Nord ?
10h30-11h15 – Jadwiga BODZIŃSKA-BOBKOWSKA (Université de Gdańsk) – Fuite au Nord : « Le journal d’un loup » de Mariusz Wilk
Pause café
Nord(s) féminin(s)
11h30-12h15 – Soukaina MOUATIF (Université Mohammed V – Rabat) – Fuite et errance du personnage féminin dans L’Horizon d’une nuit de Camilla Grebe
12h15-13h – Johanne LE RAY (Université Paris Nanterre) – L’Arctique, havre et repoussoir : relecture du motif de la fuite au nord dans un roman britannique contemporain
Déjeuner
Rencontre avec Elena Balzamo
14h-15h30 – Itinéraires nordiques d’une traductrice-chercheuse
Entretien mené par les étudiant.es de M2 Lettres et Humanités (parcours « Littérature comparée ») de l’Université Paris Cité
Pause café
Perspectives interdisciplinaires
15h45-16h30 – Jean-Pascal LASSIRE (Université Le Havre – Normandie) – La « loi » ou la « piste » : la quête symbolique du grand Nord chez Maurice Constantin-Weyer et Jacques Feyder
16h30-17h15 – Véronique ANTOMARCHI (Université Paris Cité) – Imaginaire du Nord dans les discours des tours opérateurs et des Inuit : la fuite vers le Nord organisée ou le malentendu permanent ?
Perspectives théoriques
17h15-18h – Olivier HAMEL (Université du Québec à Montréal) – La fuite au nord dans la littérature québécoise du XXIe siècle. Structure et figures types
Conclusion de la journée.