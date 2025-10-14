Périodiques et Middlebrow Culture, XIXe – XXIe s. (Paris)

Périodiques et Middlebrow Culture (XIXe-XXIe SIÈCLE)

Journée d'étude PÉLIAS (Périodiques, Littérature, Arts, Sciences)

Inormations pratiques :

Samedi 8 novembre 2025

Salle 677C | Université Paris Cité, Campus des Grands Moulins

Esplanade Vidal Naquet, Bâtiment C, 6e étage

___________________________________

Programme de la journée

9h 45 - Accueil

10h 05 – Introduction (Alexia Kalantzis et Axel Hohnsbein)

10h 20 - Marie-Astrid Charlier (Université Paul-Valéry Montpellier 3, IUF) : « Le naturalisme comme littérature middlebrow : une construction médiatique sous la IIIe République ».

11h - Marie-Eve Thérenty (Université Paul-Valéry Montpellier 3, IUF) : « L'histoire littéraire des Trente Glorieuses et le middlebrow »

11h 40 - Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre) : « Entre poétique du support et discours sociaux : le magazine comme matrice de l'esthétique middlebrow »

12h 20 - Repas

14h - Céline Mansanti (Université de Picardie-Jules Verne) : « Des périodiques middlebrow à l’épreuve du transfert culturel: les "journaux amusants" français (La Vie parisienne, Le Rire, Le Sourire, etc.) aux Etats-Unis (1913-1939) »

14h 40 - Catherine Radtka (Cnam) : « Le voyage spatial et la fusée dans la presse jeunesse de l’entre-deux-guerres : entre fiction, vulgarisation scientifique et anticipation »

15h 20 - Jean-Charles Geslot (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) : « Magazines au passé : des formes nouvelles pour l’histoire grand public, des années 1970 aux XXIe siècle »

16h - Anaïs Goudmand (Sorbonne université) : « Canards et Middlebrow Culture : l’exemple de Picsou Magazine »

16h40 - Conclusion de la journée

_______________________________________

ORGANISATION :

Axel Hohnsbein, Université de Bordeaux, SPH

Alexia Kalantzis, UPCité, CERILAC

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Jean-Charles Geslot, UVSQ, CHCSC

Axel Hohnsbein, Université de Bordeaux, SPH

Alexia Kalantzis, Université Paris Cité, CERILAC

Catherine Radtka, CNAM PARIS, HT2S

Viera Rebolledo-Dhuin, UPEC, CRHEC

Évanghelia Stead, UVSQ, CHCSC

Hélène Védrine, Paris-Sorbonne, CELLF 19-21

Norbert Verdier, GHDSO/EST