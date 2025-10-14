Les Arts minorés. Congrès 2025 de la Société Française d'Esthétique

Les Arts minorés

L’expression d’« arts minorés » n’est pas courante. Elle est inspirée de la notion d’« arts mineurs », mais ne la recouvre pas entièrement. Pas « arts minorés », on entendra plus particulièrement les arts minorés théoriquement et philosophiquement.

En effet, une pratique artistique peut être minorée culturellement, tout en étant prise au sérieux théoriquement : plusieurs arts de masse sont peut-être encore minorés sur un plan culturel (par exemple les séries télévisées ou le rock), mais ne le sont pas sur un plan philosophique et théorique : de Walter Benjamin à Noel Carroll, le corpus philosophique sur les arts de masse est important. Réciproquement, une pratique artistique peut être majeure socialement et culturellement, tout en étant secondarisée dans le corpus philosophique : la tapisserie est un art majeur économiquement, socialement et culturellement jusqu’au xviiie siècle, mais ne fait pas l’objet d’un traitement philosophique ; le vitrail est à peine mentionné dans les textes philosophiques sur la cathédrale ; la philosophie de la sculpture a pour paradigme le cisèlement du marbre, et laisse dans l’ombre les chefs d’œuvre de la terre cuite (Nicolo dell’Arca, Della Robia, etc.). La minoration de ces pratiques artistiques renforce des préjugés théoriques sur la production artistique comme information de la matière, sur l’opposition du dessin et de la couleur, sur la fonction de la lumière, sur la distinction des genres artistiques, etc. Qu’arrive-t-il au discours philosophique sur l’art lorsque ces questions sont abordées à travers le prisme des arts habituellement minorés ?

Programme

9h – Accueil

9h30 – Dominique Château, Keynote spaeker

Professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur de rédaction de la Nouvelle Revue d’esthétique

L’art de la cabane

10h30 – Raphaël Pierrès

Docteur en philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Professeur agrégé affecté dans l’enseignement supérieur (PrAg) à l’Université Paris-Est Créteil

Jardins et paysages japonais : Vers une relecture philosophique de formes artistiques doublement minorées

11h – Louise Valentin

Doctorante en esthétique et philosophie de l’art à Sorbonne Université

L’intérieur comme œuvre d’art. Pour une compréhension nouvelle du décor habité

Pause

11h45 – Alice Jäger et Clothilde Cazamajor

Alice Jäger est doctorante à l’Université Lyon 2, marionnettiste, assistante à la mise en scène pour la compagnie Sur Nos Lèvres etconstructrice de décor pour le cinéma d’animation.

Clothilde Cazamajor est doctorante en cotutelle entre l’Université du Québec à Montréal et l’Université Lyon 2.

Des marges à l’intégration : comment concevoir les arts de la marionnette ?

12h15 – Sol María Jait

Doctorante contractuelle en philosophie à l’ENS de Lyon

Les éclats du réel : le collage comme expérimentation surréaliste. Relecture philosophique d’un art théoriquement minoré.

Pause déjeuner

14h30 – Valérie Bettelheim

Docteur en philosophie, chargée de cours en philosophie à Sorbonne Université

Le corps-support dans l’art du tatouage : de la minoration à la reconnaissance esthétique

15h – Antoine Dumaine Martet

Doctorant en philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, normalien en musicologie (ENS de Lyon), certifié de philosophie, professeur de philosophie en lycée

Minorer la musique instrumentale : réaction dogmatique et progrès théorique de la théorie de l’imitation

15h30 – Vincent Granata

Maître de conférences en musique et musicologie à Nantes-Université

La musique générative est-elle encore de la musique ?

Pause

16h15 – Arnaud Rossetti

Doctorant en philosophie à Sorbonne Université

Le vitrail : une métaphysique de la lumière ?

16h45 – Anaïs Trevisan

Doctorante contractuelle en Histoire de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Deux registres de(ux) valeurs : trivialisation et puissance de l’image dans les éphémères de l’art abstrait dans l’entre-deux-guerres

17h15 – Gregory Aschenbroich

Normalien, agrégé de philosophie, docteur en philosophie, ATER à Sorbonne Université et directeur de programme au Collège international de philosophie

Correspondance et hybridité́ : Épistémologie des arts mineurs dans les systèmes des arts autour de 1800.