Conférence d'Andrea Oberhuber : « Esthétique du livre surréaliste au féminin : une œuvre en partage »

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence d’Andrea Oberhuber (U. de Montréal), qui s’intitule « Esthétique du livre surréaliste au féminin : une œuvre en partage », et qui aura lieu le vendredi 7 novembre 2025, de 12h à 13h (EST). L’événement se déroulera exclusivement en ligne, sur la plateforme Microsoft Teams.

Les personnes intéressées à y assister doivent s’inscrire préalablement en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/SDV9UrhRcofNx9d28.

Vous pouvez visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/56528.