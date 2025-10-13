Écopoétiques de l’imaginaire, XIXe-XXIe siècles (Lausanne)
Avec le soutien de la Section de français de l’Université de Lausanne,
du Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL, UNIL) &
du Programme des Sciences humaines et sociales de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Programme
Mercredi 29 octobre 2025, UNIL, Aula Nucléo du Vortex
12h30 : Accueil et sandwiches
13h : Mots de bienvenue
Adélie Garin, Responsable du cours « Durabilité » des Sciences humaines et sociales, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Antonio Rodriguez, Président de la Section de français, UNIL
Hans-Georg von Arburg, Président du Centre interdisciplinaire d’études des littératures (CIEL), UNIL
13h15 : Romain Bionda, Dominique Kunz Westerhoff et Alicia Schmid, Université de Lausanne/EPFL
Introduction
Perspectives bio et zoocentrées, XIXe-XXe siècles
Modération : Romain Bionda
13h30 : Élisabeth Plas, Université Paris Sorbonne Nouvelle
L’imagination écologique de George Sand. Voyager par-delà « la trompeuse notion du réel »
14h : Valérie Stiénon, Université Sorbonne Paris Nord
Bulle, dôme, cloche : le climat sous contrôle dans la dystopie française (1850-1950)
14h30 : Aimé Guex, FNS/Université de Lausanne
Rêver avec Darwin. Éco- et zoopoétique des environnements fantasmagoriques et oniriques chez Lautréamont, Champsaur et Dodillon
15h-15h30 : Discussion
15h30-15h45 : Pause
Perspectives bio et zoocentrées, XXIe siècle
Modération : Joaquín Mariné Piñero
15h45 : Perrine Beltran, Université Paris Sorbonne Nouvelle
Les humains, des animaux comme les autres. L’indistinction des êtres vivants dans la construction stylistique de personnages sauvages chez Collette, Sibran et Wilhelmy
16h15 : Alicia Schmid, Université de Lausanne/EPFL
Merveilleuses et inquiétantes. Fictions écoféministes contemporaines à la lisière (Phœbe Hadjimarkos Clarke, Claudie Hunzinger, Douna Loup, Sophie Vandeveugle)
16h45 : Marianne Michaux, Université libre de Bruxelles
Les illusions perdues des écofictions à la française
17h15-17h45 : Discussion
17h45-18h15 : Pause
18h15 – 19h15 : Entretien de Pierre Schoentjes (Université de Gand) avec l’autrice Hélène Zimmer
—
Jeudi 30 octobre 2025, UNIL, Aula Nucléo du Vortex
Jeux vidéo
Modération : Aimé Guex
8h30 : Yannick Rochat, Université de Lausanne
Mécanique et esthétique du vélo dans le jeu vidéo
9h : Roberto Petrazzuolo, Université de Naples Parthenope
Le zoocentrisme de la catastrophe : deux visions de l’extinction dans Stray et Endling – Extinction is Forever
9h30-9h45 : Discussion
9h45-10h : Pause
Littératures comparées
Modération : Nell Wasserstrom
10h : Leonor Martins Coelho, Universidade da Madeira/Centro de Estudos Comparatistas-UL
Écopoétiques de l’imaginaire au XXIe siècle dans la littérature portugaise : A viagem de Juno de Pedro Almeida Maia et Autópsia de João Nuno Azambuja
10h30 : Amy Player, Université de Lausanne
Robert Macfarlane’s Is a River Alive? and Speculative Non-Fiction
11h-11h15 : Discussion
11h15-11h30 : Pause
11h30 : Jean-Paul Engélibert, Université Bordeaux-Montaigne
Le plus petit écart non-réaliste : la satire apocalyptique de Cosmopolis de Don DeLillo à Trash Vortex de Mathieu Larnaudie
12h : Dominique Kunz Westerhoff, Université de Lausanne/EPFL
Ondine ou les fluctuations d’une nixe : du romantisme à l’écoféminisme contemporain
12h30-12h45 : Discussion
—
Jeudi 30 octobre 2025, UNIL, Cubotron, Salle II
Écologie du champ littéraire
Modération : Marc Escola
14h15 : Jean-Marc Baud, FNRS/Université de Namur
Pratiques et postures écologiques de quelques éditeurs et festivals de science-fiction en France
14h45 : Stéphane Nowak, ENS Lyon
Poésies expérimentales et écologie : enjeux transmédiatiques
15h15-15h30 : Discussion
15h30-15h45 : Pause
Poétiques incarnées
Modération : Irène Le Roy Ladurie
15h45 : Raphaëlle Raynaud, Université d’Artois
Lenteur, inefficacité et redondance des univers merveilleux : vers une écopoétique « sous-optimale » des littératures de l’imaginaire
16h15 : Caroline Dumas de Rauly, Université Bordeaux-Montaigne
L’imaginaire de la peau à l’heure de la catastrophe écologique dans les pièces de théâtre contemporaines. Enjeux pragmatiques, ouvertures mythiques
16h45-17h : Discussion
—
Théâtre de Vidy, Lausanne
Festival des Écotopiales
Modération : Dominique Kunz Westerhoff et Alicia Schmid
18h-19h : Rencontre avec Antoinette Rychner autour de son roman Ma Forêt (Fugue, 2025)
—
Vendredi 31 octobre 2025, UNIL, Cubotron, Salle II
Enjeux transculturels, post et décoloniaux
Modération : Christine Le Quellec Cottier
8h30 : Sara Buekens, Vrije Universiteit Brussel
Le renouvellement du réalisme magique en Afrique subsaharienne
9h : Sean Hardy, Université Lumière Lyon 2
Afrofuturismes, féminismes et dystopies écologiques : performer le subalterne face à la crise climatique
9h30 : Jehanne Denogent, Université de Lausanne
« En Wagadou s’incarne aussi la Suisse romande. » Pour une écopoétique transculturelle chez Maurice Chappaz
10h-10h30 : Discussion
Festival des Écotopiales
UNIL, Amphimax, Salle 410
11h-12h : Conférence d’Anne Simon, « Littérature et animalité : les apports de la zoopoétique »
—
Vendredi 31 octobre 2025, UNIL, Amphimax, Salle 413
Poétiques de l'esprit
Modération : Nathalie Dietschy
14h : Pierre Cassou-Noguès, Université Paris-8
Comment ne pas psychanalyser le feu
14h30 : Gaspard Turin, Université de Lausanne et de Genève
Rencontres au seuil : écocritique et post-exotisme (Haraway et al. versus Volodine et cie)
15h-15h15 : Discussion
15h30-16h : Pause
Festival des Écotopiales
UNIL, Amphimax, Salle 412
16h : Entretien de Vincent Gerber avec Antoine Jaquier autour de son roman Tous les arbres au-dessous (Au Diable Vauvert, 2023)
—
Image : © Alicia Schmid.