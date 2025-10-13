Écopoétiques de l’imaginaire, XIXe-XXIe siècles (Lausanne)

Avec le soutien de la Section de français de l’Université de Lausanne,

du Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL, UNIL) &

du Programme des Sciences humaines et sociales de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Programme



Mercredi 29 octobre 2025, UNIL, Aula Nucléo du Vortex



12h30 : Accueil et sandwiches



13h : Mots de bienvenue

Adélie Garin, Responsable du cours « Durabilité » des Sciences humaines et sociales, École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Antonio Rodriguez, Président de la Section de français, UNIL

Hans-Georg von Arburg, Président du Centre interdisciplinaire d’études des littératures (CIEL), UNIL

13h15 : Romain Bionda, Dominique Kunz Westerhoff et Alicia Schmid, Université de Lausanne/EPFL

Introduction

Perspectives bio et zoocentrées, XIXe-XXe siècles

Modération : Romain Bionda

13h30 : Élisabeth Plas, Université Paris Sorbonne Nouvelle

L’imagination écologique de George Sand. Voyager par-delà « la trompeuse notion du réel »



14h : Valérie Stiénon, Université Sorbonne Paris Nord

Bulle, dôme, cloche : le climat sous contrôle dans la dystopie française (1850-1950)



14h30 : Aimé Guex, FNS/Université de Lausanne

Rêver avec Darwin. Éco- et zoopoétique des environnements fantasmagoriques et oniriques chez Lautréamont, Champsaur et Dodillon



15h-15h30 : Discussion



15h30-15h45 : Pause



Perspectives bio et zoocentrées, XXIe siècle

Modération : Joaquín Mariné Piñero



15h45 : Perrine Beltran, Université Paris Sorbonne Nouvelle

Les humains, des animaux comme les autres. L’indistinction des êtres vivants dans la construction stylistique de personnages sauvages chez Collette, Sibran et Wilhelmy



16h15 : Alicia Schmid, Université de Lausanne/EPFL

Merveilleuses et inquiétantes. Fictions écoféministes contemporaines à la lisière (Phœbe Hadjimarkos Clarke, Claudie Hunzinger, Douna Loup, Sophie Vandeveugle)



16h45 : Marianne Michaux, Université libre de Bruxelles

Les illusions perdues des écofictions à la française



17h15-17h45 : Discussion



17h45-18h15 : Pause



18h15 – 19h15 : Entretien de Pierre Schoentjes (Université de Gand) avec l’autrice Hélène Zimmer

—

Jeudi 30 octobre 2025, UNIL, Aula Nucléo du Vortex



Jeux vidéo

Modération : Aimé Guex



8h30 : Yannick Rochat, Université de Lausanne

Mécanique et esthétique du vélo dans le jeu vidéo



9h : Roberto Petrazzuolo, Université de Naples Parthenope

Le zoocentrisme de la catastrophe : deux visions de l’extinction dans Stray et Endling – Extinction is Forever



9h30-9h45 : Discussion



9h45-10h : Pause



Littératures comparées

Modération : Nell Wasserstrom



10h : Leonor Martins Coelho, Universidade da Madeira/Centro de Estudos Comparatistas-UL

Écopoétiques de l’imaginaire au XXIe siècle dans la littérature portugaise : A viagem de Juno de Pedro Almeida Maia et Autópsia de João Nuno Azambuja



10h30 : Amy Player, Université de Lausanne

Robert Macfarlane’s Is a River Alive? and Speculative Non-Fiction



11h-11h15 : Discussion



11h15-11h30 : Pause



11h30 : Jean-Paul Engélibert, Université Bordeaux-Montaigne

Le plus petit écart non-réaliste : la satire apocalyptique de Cosmopolis de Don DeLillo à Trash Vortex de Mathieu Larnaudie



12h : Dominique Kunz Westerhoff, Université de Lausanne/EPFL

Ondine ou les fluctuations d’une nixe : du romantisme à l’écoféminisme contemporain



12h30-12h45 : Discussion

—

Jeudi 30 octobre 2025, UNIL, Cubotron, Salle II



Écologie du champ littéraire



Modération : Marc Escola



14h15 : Jean-Marc Baud, FNRS/Université de Namur

Pratiques et postures écologiques de quelques éditeurs et festivals de science-fiction en France



14h45 : Stéphane Nowak, ENS Lyon

Poésies expérimentales et écologie : enjeux transmédiatiques



15h15-15h30 : Discussion



15h30-15h45 : Pause



Poétiques incarnées

Modération : Irène Le Roy Ladurie



15h45 : Raphaëlle Raynaud, Université d’Artois

Lenteur, inefficacité et redondance des univers merveilleux : vers une écopoétique « sous-optimale » des littératures de l’imaginaire



16h15 : Caroline Dumas de Rauly, Université Bordeaux-Montaigne

L’imaginaire de la peau à l’heure de la catastrophe écologique dans les pièces de théâtre contemporaines. Enjeux pragmatiques, ouvertures mythiques



16h45-17h : Discussion

—

Théâtre de Vidy, Lausanne



Festival des Écotopiales



Modération : Dominique Kunz Westerhoff et Alicia Schmid



18h-19h : Rencontre avec Antoinette Rychner autour de son roman Ma Forêt (Fugue, 2025)

—

Vendredi 31 octobre 2025, UNIL, Cubotron, Salle II



Enjeux transculturels, post et décoloniaux

Modération : Christine Le Quellec Cottier



8h30 : Sara Buekens, Vrije Universiteit Brussel

Le renouvellement du réalisme magique en Afrique subsaharienne



9h : Sean Hardy, Université Lumière Lyon 2

Afrofuturismes, féminismes et dystopies écologiques : performer le subalterne face à la crise climatique



9h30 : Jehanne Denogent, Université de Lausanne

« En Wagadou s’incarne aussi la Suisse romande. » Pour une écopoétique transculturelle chez Maurice Chappaz



10h-10h30 : Discussion

Festival des Écotopiales

UNIL, Amphimax, Salle 410



11h-12h : Conférence d’Anne Simon, « Littérature et animalité : les apports de la zoopoétique »

—



Vendredi 31 octobre 2025, UNIL, Amphimax, Salle 413



Poétiques de l'esprit



Modération : Nathalie Dietschy



14h : Pierre Cassou-Noguès, Université Paris-8

Comment ne pas psychanalyser le feu



14h30 : Gaspard Turin, Université de Lausanne et de Genève

Rencontres au seuil : écocritique et post-exotisme (Haraway et al. versus Volodine et cie)



15h-15h15 : Discussion



15h30-16h : Pause



Festival des Écotopiales

UNIL, Amphimax, Salle 412



16h : Entretien de Vincent Gerber avec Antoine Jaquier autour de son roman Tous les arbres au-dessous (Au Diable Vauvert, 2023)

—

Image : © Alicia Schmid.