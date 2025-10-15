Les monuments souterrains dans les littératures et les arts des Suds (Sorbonne)

Le vendredi 24 octobre aura lieu à l’université de la Sorbonne en salle F007 la journée d’étude "Les monuments souterrains dans les littératures et les arts des suds".

Il s’agira, au cours de cette journée d’étude, d’interroger les modalités selon lesquelles pourrait s’exercer et s’incarner une puissance souterraine qui se refuserait à établir une domination que ce soit à travers ses actes ou à travers les signes qui la matérialisent. Nous proposons de mener la réflexion depuis les Suds, en tant qu’espaces que l’on tend à identifier notamment par la position d’infériorité qu’ils occuperaient dans des relations de pouvoir d’ordre historique, culturel, économique en contexte colonial ou postcolonial. Réfléchir aux conditions de possibilités d’une force et d’une monumentalité souterraines pourrait permettre de rebattre les équilibres établis dans les Suds en considérant d’autres critères de définition de la puissance.

Programme

9h-9h30 : Accueil des participant.e.s

9h30-10h : Introduction

10h-10h30 : Intervention à deux voix

Lucile COMBREAU (Université de Montpellier) et Marion GRANGE (EHESS) - « Alliances interespèces, apprentissages et transformations dans les profonds sous-marins : Non-noyées d’Alexis Pauline Gumbs »

10h30-11h : Pause

11h-12h30 : Session 1 : Monuments aquatiques

• Colette CAMELIN (Université de Poitiers) - « Les moaï et les eaux souterraines : Édouard et Sylvie Séma Glissant, La Terre magnétique, Les Errances de Rapa Nui, l’île de Pâques)

• Dorothée BOULANGER (Université d’Oxford) - « La puissance des profonds par-delà la domination ? Interactions interespèces dans une grotte sous-marine en Angola»

• Aphélandra SIASSIA (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - « Penser l’envers : pour une lecture cosmogonique du travail de Zanele Muholi »

12h30-14h : Déjeuner

14h-15h30 : Session 2 : Puissances occultes

• Nick Mdika TEMBO (University of Malawi) - « Ritual, Catastrophe, Mourning : Napolo in Malawian Literature, Culture and Politics »

• Hamza Ibrahim DIALLO (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - « Les souterrains du mélodrame africain : un siège de pouvoirs occultes »

• Quentin MORVAN (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - « Souterrains et subalternité dans l’oeuvre romanesque tardive d’Édouard Glissant : vers le paradigme géologique des profonds »

15h30-16h : Pause

16h-17h30 : Session 3 : Circulations souterraines

• Alexandra POULAIN (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - « La mine et le monument : dessiner la catastrophe. À propos de deux films d’animation de William Kentridge »

• Alice DESQUILBET (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - « The Underground Railroad, Colson Whitehead »

• Claire DUTRAIT (Aix - Marseille Université) - « Contribuer aux récits des profonds ? Une occasion de réévaluer le rôle de la fiction pour tramer nos lignes de vie »