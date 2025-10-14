Séminaire "La fabrique pongienne", séance 1 : "Pour un portrait de Ponge en poète du dimanche" (Sorbonne)

Séminaire « La fabrique pongienne »

animé par Benoît Auclerc (équipe Marge, Université Lyon 3) et Pauline Flepp (CELLF 19-21, Sorbonne Université)

6 novembre 2025, 16h-18h

Sorbonne Université, salle C318 (accès par le 1 rue Victor Cousin, 75005) – pour trouver la salle C318, en entrant par la rue Victor Cousin, il faut aller vers la chapelle, monter quelques marches, longer vers la droite ; il y a une porte, prendre à droite et la salle se trouve au RDC

Olivier Belin, "Pour un portrait de Ponge en poète du dimanche"

« La Fabrique pongienne » est un séminaire créé en 2016 par l’Équipe Marge de l’Université Lyon 3 et le labex OBVIL (Sorbonne Université), en partenariat avec la Société des Lecteurs de Francis Ponge, qui a lieu alternativement à Paris et à Lyon. Ce séminaire se donne pour objet l’étude de l’œuvre de Ponge, mais il est également l’occasion, avec cette œuvre, à travers elle et parfois contre elle, de poser des questions de socio-histoire, de théorie ou de poétique.

Cette première séance de l’année 2025-2026 sera l’occasion d’écouter Olivier Belin (Sorbonne Université). Dans la continuité de la réflexion développée dans son livre La poésie faite par tous (Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2022), il présentera une communication intitulée « Pour un portrait de Ponge en poète du dimanche ».

Vous pouvez écrire à pauline.flepp@gmail.com afin d'être ajouté.e sur la liste qui vous permettra d'accéder à la Sorbonne.

La Société des Lecteurs de Francis Ponge (ou S.L.F.P.) a été créée en juin 2011 par Jean-Marie Gleize dans le but de promouvoir l’œuvre de Francis Ponge sous de multiples formes. Elle est actuellement dirigée par Benoît Auclerc (MARGE, Université Lyon 3 Jean Moulin)

Elle réunit des amateurs venus de divers horizons, afin de favoriser une connaissance fine et approfondie de l’œuvre et de rendre compte de sa présence dans l’actualité de la recherche et des arts, avec l’accord, l’aide et le soutien d’Armande Ponge qui lui ouvre généreusement ses archives familiales.