"Marguerite Duras, descendances artistiques : dialogue avec les arts du XXIème siècle". Journée d'étude annuelle Marguerite Duras (Lille)

Journée d’étude annuelle Marguerite Duras

Vendredi 14 novembre 2025

Université de Lille (ALITHILA) – Société Internationale Marguerite Duras

Université de Lille (Campus Pont-de-Bois)- Maison de la recherche — salle F 013 (59650 - Villeneuve d'Ascq)

Journée organisée par Laurent Camerini (THALIM –Université Sorbonne Nouvelle) et Florence de Chalonge (Université de Lille)

MATINÉE :

9h45 : Lancement de la journée

Interroger la descendance (Présidence : Christophe Meurée)

10h00-10h30 : Danielle Pascal-Casas (Société Internationale des Recherches sur la Fiction et la Fictionnalité) : « Des représentations artistiques de la matière humaine : une approche durassienne ? »

10h30-11h00 : Catherine Gottesman (SIMD) et Françoise Barbé-Petit (Sorbonne Université) : « À la scène et à l’écran : l'oubli comme hommage à travers les œuvres de Guy Cassiers, Vincent Dieutre, Emmanuel Finkiel, Simon Gaillot, et Julien Gosselin »

11h00-11h30 : Discussion et pause-café

Du matriciel (Présidence : Dominique Villeneuve)

11h30-12h00 : Michelle Royer (Université de Sydney) : « ‘‘L’origine de tout en fait c’est ma mère’’ : Claire Denis et Marguerite Duras, filiation féminine et mémoire coloniale »

12h00-12h30 : Annalisa Bertoni (CIELAM – Université d’Aix-Marseille) : « Le parcours de la rose : L’Hôtel Night de Rosa Joly, entre Akerman et Duras »

12h30-12h45 : Discussion

APRÈS-MIDI :

Héritages formels (Présidence : Isabelle Doneux-Daussaint)

14h00-14h30 : Laurent Camerini (THALIM – Sorbonne Nouvelle) : « Marguerite Duras – Pedro Almodóvar : ce tragique objet du désir »

14h30-15h00 : Mauricio Ayer (Université de Brasilia) : « Duras | Nevers de Patricia Osses : dédoublement et sacralisation du lieu »

15h00-15h30 : Discussion et pause-café

« Plus rien n’est arrivé » ? (Présidence : Laurent Camerini)

15h45 : Le Film qui aurait lieu de Rodolphe Perez et Frank Smith : projection suivie d’une table-ronde en présence des réalisateurs.

16h30 : Clôture de la journée