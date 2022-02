Atelier des doctorants CRAL-EHESS/Fonds Ricœur 2021-2022

« Le conflit des interprétations : l’herméneutique au carrefour des savoirs »



Cinquième séance – Vendredi 18 février 2022, 17h00-19h00

Herméneutique, politique et religion





La cinquième séance de l’Atelier des doctorants du Fonds Ricœur aura lieu en ligne et sera animée par Rafael Barros de Oliveira, Monica Gorza, Jean-François Houle et Baptiste Stehlin.

Programme de la séance :





17h00 - 17h15 : Introduction (Monica Gorza)



17h15 - 17h45 : Première intervention :



Intervenante : Daniela Lima (Universidade Federal Fluminense, Brésil)



Titre : « Du soi-même comme un autre au souci de soi : approximations entre Ricœur et Foucault »



Résumé :



La question du “souci de soi” (epimeleia heautou) devient centrale dans l’œuvre de Michel Foucault pendant les années 1980 non seulement en vertu de la publication du troisième volume de l’Histoire de la sexualité, mais surtout grâce à l’Herméneutique du sujet, cours proféré au Collège de France en 1981-1982. Dans son retour spéculaire à l’Antiquité Classique, Foucault cherche chez Platon, plus spécifiquement dans l'Alcibiade, un point de départ pour penser à la fois le souci de soi et le souci de l’autre. C’est précisément dans cette articulation que nous cherchons alors à construire un dialogue entre Foucault et Paul Ricœur, ou encore entre une herméneutique du sujet et une herméneutique du soi. Pour le faire, nous essaierons des rapprochements entre l’éthique foucaldienne et la manière dont Ricœur développe son concept d’identité narrative vers une éthique de l’altérité en tant qu’ipséité, surtout à partir de son ouvrage Soi-même comme un autre.





17h45 - 18h00 : Pause



18h00 – 18h20 : Deuxième intervention :



Intervenant : Paul Sörgel (Humboldt-Universität zu Berlin)



Titre : « Sur la tentative de corriger une alternative fatale de contrainte ou de désir »



Résumé :



Si une poétique de la volonté inclut une éthique de et par l'autre, dont la raison et la limite doivent être recherchées au-delà du fidéisme ou de l'idéalisme, au-delà de la simple morale ou de la pure spontanéité, la bonne volonté (der gute Wille de Kant) ne peut être déterminée ni formellement par l'interdiction ni par une économie des convoitises et des désirs. Paul Ricœur, après avoir relu la psychanalyse freudienne, tente de voir dans la fonction symbolique originelle des traditions biblico-mythologiques non seulement une dissimulation de forces libidineuses qui ne voient dans leur fonction accusatrice que l'allégorie d'une rationalisation seconde ; il espère plutôt, dans une herméneutique plus poussée du symbole, mettre au jour une affirmation de l'être à travers un manque vécu, c'est-à-dire de voir la figuration iconique et verbale d'un conatus spinoziste à l'œuvre dans le symbole. Ricœur voit dans le tractât de la religion de Kant une herméneutique du principe du bien, une schématisation de la raison pratique avec son désir de totalité, alors qu'elle forme à cet effet des représentations vers lesquelles la volonté doit s’orienter. La contribution veut montrer dans quelle mesure une éthique de la religion ne peut être réalisée que comme une herméneutique de la foi dans ses idées symboliques -- comprises comme une affirmation de vie comparable à une affirmation originaire de Jean Nabert -- dans les événements historiques de sens. Le fait que l'on assiste à une synthèse d'accusation et de réconciliation dans ces symboles, que l'empirisme et l'espoir forment les deux modalités de l'éthique et ne peuvent jamais que motiver la réflexion philosophique, marque simultanément la limite de toute philosophie de la religion qui ne soit pas une prophétie.







18h20 - 18h40 : Troisième intervention :



Intervenante : Martina Weingärtner (Collège de France)



Titre : « La déconstruction du mythe de la peine comme reconstitution : la parabole de la culpabilité »



Résumé :



Dans Interprétation du mythe de la peine, Paul Ricœur déconstruit le mythe de la peine via Hegel : il surmonte la logique de l’équivalence par une logique de la surabondance. Cette logique absurde, notamment impertinente, s’exprime dans le langage religieux parmi d'autres avec des notions comme L’Alliance. Cette expression-énigme (Grenzausdruck) ne peut pas être exprimée que par les énoncés métaphoriques, dites paraboles dans les genres bibliques. Pour cela, cette réinterprétation de la peine fonctionne comme la refiguration dans un processus métaphorique. Le sens brisé par l’impertinence sémantique doit être refiguré / reconstitué pour former du sens à nouveau – un nouveau sens (fonction heuristique). Le dialogue avec les traditions judéo-chrétiennes, se présente pour Ricœur notamment comme dialogue avec l’exégèse biblique. En même temps, en interprétant le langage religieux, il faut tenir compte de la spécificité de langage biblique, qui est désignée par la polyphonie des discours, comme le discours hymnique ou le discours prescriptif. La proposition veut montrer que cette transformation n’est pas reliée à la différence entre philosophie (Hegel) et théologie (apôtre Paul), mais que la reconstitution du sens se trouve dans ces „discours“ qui sont explicitement d‘un langage extravagant. Les textes qui restent dans la logique du droit parlent d’une manière non figurative de la peine. Les textes, qui parlent d’une manière parabolique de la première aporie – le crime mérite châtiment – transforment le discours d’un discours sur la peine envers un discours sur la culpabilité et la réconciliation.







18h40 – 19h00 : Discussion



Atelier des doctorants du Fonds Ricœur 2021-2022

Rafael BARROS DE OLIVEIRA

Monica GORZA

Jean-François HOULE

Baptiste STEHLIN