Gaëtan Picon et la pensée de l'art

Vendredi 3 juin 2022 et samedi 4 juin 2022

École Normale Supérieure – salle Dussane, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Gaëtan Picon et la pensée de l’art : ce titre recouvre une attention portée à la triade connaissance, culture, création – fondatrice d’une œuvre critique qui est aussi une esthétique.

Philosophe, auteur d’une thèse intitulée Nietzsche, la vérité de la vie intense (1937), c’est pourtant dans la proximité d’André Malraux, rencontré peu après, que Gaëtan Picon (1915-1976) précise son adhésion à la pensée de Nietzsche et qu’il élabore, peu à peu, une esthétique de la création. Entre sa perception de l’art et celle de Malraux apparaissent cependant des divergences dont les premiers échos sont perceptibles dans une conférence de 1962, « Culture et création ». Et qui s’expriment peut-être plus clairement encore dans la collection « Les sentiers de la création » que Picon dirige à la demande de Skira, à partir de 1969.

Gaëtan Picon y poursuit ses dialogues au long cours avec Yves Bonnefoy, Jean Starobinski ou Jean Dubuffet, et en fait le lieu d’un premier aboutissement de sa pensée. Car à travers l’éventail de titres qu’il y fait paraître, associant textes et images d’« artistes » au sens où il l’entend, tous arts confondus –, semble conduite une enquête visant à répondre au questionnement qui était le sien : qu’est-ce que créer, qu’est-ce que peindre – qu’est-ce qu’écrire ?

C’est ce questionnement, ce cheminement, que le colloque Gaëtan Picon et la pensée de l’art se propose d’étudier.

« Connaissance/culture/création »

Vendredi 3 juin 2021

9h15 : Mot d’accueil de Frédéric Worms, directeur de l’ENS

Ouverture du colloque par Antoine Compagnon, président de l’association Les Amis de Gaëtan Picon

Modérateur : Bernard Vouilloux

9h30 : « Gaëtan Picon lecteur de Nietzsche : vers un modernisme intempestif » / Nietzsche, La vérité de la vie intense ([inédit de 1937] 1998), par Jean-Michel Rabaté, professeur de littérature anglaise et comparée, Université de Pennsylvanie

10h : « Mythe de passage – Picon et Malraux en 68 » / « Les jardins du Luxembourg en mai 1968 », par Jean-Louis Jeannelle, professeur, Sorbonne Université

Pause

11h : « Culture et création : Considérations intempestives sur une situation critique » / Culture et création (1964), par Pierre Caye, directeur du Centre Jean Pépin (CNRS-ENS, Paris)

11h30 : « Pour un panorama de la recherche sur Gaëtan Picon », Dorian Manier, Docteur en littérature comparée et chercheur

Déjeuner

Modérateur : Pierre Caye

14h00 : « Picon/Malraux, si proches si loin » / Malraux, Le Musée imaginaire (1947), et Picon, Malraux par lui-même (1953)

Table ronde animée par Françoise Nicol et François Lallier, avec Jean-Louis Jeannelle, Dominique Vaugeois, professeure de littérature française, Université Rennes 2, et Bernard Vouilloux, suivie d’un débat avec le public

Pause

15h45 : « 1863-1974 : de la naissance à la fin de la peinture moderne » / 1863, Naissance de la peinture moderne (1974), Bernard Vouilloux, professeur de littérature française du XXe siècle

16h15 : « Picon et la poétique de la lecture » / L’Écrivain et son ombre (1953) et Usage de la lecture (1960-63), par Patrick Labarthe, professeur émérite de littérature française, Université de Zurich

16h45 : « Picon without a wall » / La Vérité et les mythes (1979), Denis Hollier, professeur émérite, New York University

« Les sentiers de la création »

Samedi 4 juin 2022

En hommage à Yves Bonnefoy et Jean Starobinski

Modérateur : Albert Dichy

9h30 : « “Les sentiers de la création” (1969-1976) : une collection d’iconophiles », par Alice Scheer, enseignante agrégée de lettres modernes, Docteure en lettres et art

10h00 : « La Chute d’Icare de Pablo Picasso : questions pour une réédition », par Paul Ruellan, éditeur, éditions Trente-trois morceaux

Pause

11h00 : « La fin de l’art et l’insomnie du temps » / Gaëtan Picon, Admirable tremblement du temps (1970), par François Lallier, poète et essayiste

11h30 : « Jean Starobinski et l’allégorie du poète » / Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque (1970), par Antoine Compagnon de l’Académie française, professeur émérite au Collège de France, professeur à Columbia University, New York

Déjeuner

Modérateur : Jean-Michel Rabaté

14h00 : « Illustrer les “Sentiers de la création” : les listes d’Yves Bonnefoy pour L’Arrière-pays (1974) », Odile Bombarde, psychanalyste

14h30 : « La Mémoire du monde d’André Masson (1974), ou la création comme “fête dionysiaque” », Françoise Nicol, professeure émérite de littérature française, Université de Nantes

15h00 : « Picasso 1957-1971, portrait de l’artiste en plongeur » / Gaëtan Picon, “La Chute d’Icare” de Pablo Picasso (1971), par Stéphane Guégan, conseiller scientifique auprès de la présidence du Musée d’Orsay

Pause

16h00 : « Par la voie des images. Michaux et les sentiers de la création » / Henri Michaux, Émergence-Résurgence (1972), par Muriel Pic, professeure de littérature française, Université de Berne

16h30 : « Jean Dubuffet, Gaëtan Picon : l’insoumis à l’œuvre, le critique au travail » / Jean Dubuffet, La Botte à nique (1973) et Gaëtan Picon, Le Travail de Dubuffet (1973), par Benoît Decron, conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée Soulages, Rodez – epcc

17h00 : Conclusion du colloque par Pierre Caye et Bernard Vouilloux

Comité scientifique : Alain Abécassis ‡, Myriam Blœdé, Pierre Caye, Martine Colin-Picon, François Lallier, Françoise Nicol, Antoine Compagnon, Albert Dichy, Stéphane Guégan, Patrick Labarthe, Jean-Michel Rabaté et Bernard Vouilloux

Colloque organisé par l’association Les Amis de Gaëtan Picon, avec le parrainage du ministère de la Culture et le soutien de la Fondation Khôra-Institut de France, de l’Institut collégial européen (ICE) et de la Société des Gens de Lettres,

En partenariat avec le Centre Jean Pépin, le Centre d'étude de la langue et des littératures françaises (CELLF), l’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (IMEC), la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Les éditions de la Fontaine vieille et la Fondation Dubuffet