En ligne -plateforme Zoom

Festival des Jeunes Chercheurs dans la Cité – Édition bruxelloise 2021

Le festival interuniversitaire et transfrontalier Jeunes Chercheurs dans la Cité est une initiative franco-belge ayant pour but de valoriser les travaux des jeunes chercheur.e.s en Sciences Humaines et Sociales. Depuis sa création en 2008, et en collaboration avec l’Université de Lille, ce festival se donne comme objectif de sortir du cadre universitaire et d’offrir un espace de dialogue, en proposant plusieurs cycles de conférences destinées au grand public.

Cette année, l’édition bruxelloise se déroulera les après-midis des 20 et 27 février 2021, en ligne. Les échanges se concentreront avant tout sur l’époque contemporaine et exploreront diverses thématiques en interrogeant, notamment, l’histoire de la Maison de mode Chloé, l’éducation des jeunes aux relations affectives et sexuelles, ou encore le discours de Theresa May dans une société où s’affrontent cosmopolitisme et populisme. (Pour plus d’informations, voir affiche et programme en pièce jointe)

Cette année, le dessinateur Vincent Rif animera le festival de ses croquis (facilitation visuelle), résumant les interventions et discussions.

Venez échanger avec des jeunes chercheur.e.s !

Accès direct au festival via le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/j/86842531563?pwd=WTA4WHRqY0srQzloWEFXdGVuUkxFdz09

ID : 86842531563

MDP : 146377

Comité scientifique et organisateur :

Jossfinn Bohn, F.R.S.-FNRS, ULB

Nicolas Duriau, F.R.S.-FNRS, ULB

Mélanie de Montpellier d’Annevoie, ULB

Pierre Flandrin, ULB

avec le soutien de :

Ambassade de France en Belgique

Faculté de Lettres, traduction & communication de l'ULB

Faculté des sciences et psychologiques et de l'éducation de l'ULB

Université Libre de Bruxelles