Emmanuel Guibert

La bande dessinée au Collège de France

10 novembre 2021

Entrée libre



Le cycle « La bande dessinée au Collège de France », organisé en partenariat avec le Centre national du livre, continue avec un entretien entre le dessinateur Emmanuel Guibert et Patrick Boucheron, professeur du Collège de France, le 10 novembre 2021 à 18 h 00.

Cette conférence aura lieu en public dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France.



Emmanuel Guibert est né à Paris en 1964. Après un bac de lettres, il suit pendant un an les cours de l'école Hourdé. Son premier album, Brune (Albin Michel, 1992), nécessitera sept ans de travail. Son auteur rejoint ensuite un petit cercle de jeunes dessinateurs autour de L' Association. Il publie avec Joann Sfar en 1997 La Fille du professeur (Dupuis), récompensé par l'Alph'Art coup de cœur et le prix René Goscinny. En 2001, le duo imagine la série des Olives noires (Dupuis) – la vie d'un enfant juif en Judée il y a 2000 ans.



La trilogie Le Photographe entamée en 2003 allie ses dessins aux photographies de Didier Lefèvre et raconte le déroulement d'une authentique mission humanitaire dans les vallées afghanes en 1986. L'œuvre reçoit le prix des libraires de bande dessinée en 2004, l'Essentiel d'Angoulême en 2007 ainsi que les prix Eisner et Micheluzzi en 2010.

Guibert réalise ensuite L'Enfance d'Alan (Grand Prix de l'ACBD 2013) et Martha & Alan à L'Association – succédant à sa trilogie La Guerre d'Alan entamée en 2000. On lui doit aussi la série jeunesse Ariol (Bayard Presse), qui totalise une quinzaine d'albums. Il publie également des livres de croquis, dont le dernier est Italia (Dupuis, 2015).

Fait chevalier de l'Ordre national des arts et des lettres, il a reçu en 2017 le prix René Goscinny pour l'ensemble de son œuvre. En 2020, Emmanuel Guibert est élu Grand Prix du 47e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.



Gratuits et ouverts à tous, comme la totalité des enseignements du Collège de France, ces entretiens seront disponibles quelques jours après sur notre site web www.college-de-france.fr





« La bande dessinée, qu'on en trouve l'origine dans l'art pariétal, la Biblia pauperum ou dans l'œuvre de Rodolphe Töpffer, n'a plus besoin qu'on la défende. Sa diffusion planétaire, son dialogue constant avec les lettres, la peinture, le cinéma, son extraordinaire pouvoir de narration et d'expression, enfin la richesse et la variété des talents créateurs qui la font vivre montrent sans appel, depuis longtemps déjà, qu'elle est un art majeur. »

Thomas Römer, administrateur du Collège de France



À propos du Collège de France :

Le Collège de France, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, répond depuis 1530 à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous les publics intéressés, sans aucune condition d'inscription, « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Le Collège de France a également pour mission de favoriser l'émergence de disciplines nouvelles, l'approche multidisciplinaire de la recherche de haut niveau et de diffuser les connaissances en France et à l'étranger. Le Collège de France est membre associé de l'Université PSL.