Conférence du cycle 2022 des Rendez-vous Perelman :

«Entre mythe, cauchemar et intrigue: les discours conspirationnistes au prisme de la fiction »



Conférencier :

Julien Cueille (Professeur agrégé de philosophie, chargé de cours à l'Université de Montpellier 3, docteur en études psychanalytiques)



Modératrice :

Lucie Donckier de Donceel (Università Degli Studi di Palermo / Université libre de Bruxelles)



La conférence se tiendra le mardi 26 avril 2022 à l'ULB (AY2 108), de 16h à 18h. Elle sera aussi retransmise en direct par Zoom pour ceux qui le désirent (inscription auprès de Lucie Donckier : lucie.donckier.de.donceel@ulb.be).

***

Présentation des Rendez-vous Perelman

Au milieu du XXe siècle, le philosophe et logicien belge Chaïm Perelman proposait sa « Nouvelle rhétorique » comme alternative aux limites du positivisme logique et d’une rationalité incarnée uniquement par la méthode scientifique.

La rationalité scientifique devait désormais s’enrichir d’un raisonnable humain dont le modèle, hérité de l’Antiquité, était celui de l’argumentation en démocratie. Dans l’introduction au Traité de l’argumentation (1958) qu’il signe avec Lucie Olbrechts­-Tyteca, Perelman dénonce la conception post-cartésienne de la raison dont nous sommes les héritiers et suggère un retour à l’imagination et, plus largement, à la représentation pour mieux guider le raisonnement et la pensée.

Ce cycle interdisciplinaire de conférences permettra de repenser les liens entre l’imagination, la représentation et l’argumentation, dans le sillage de Chaïm Perelman. Au-delà de la rhétorique, ces termes correspondent en effet à autant de facultés humaines qui permettent d’articuler la création (poiêsis) et l’imitation (mimêsis), aussi bien dans l’éducation que dans les pratiques artistiques, le droit ou même la recherche scientifique. Toutes ces disciplines questionnent à leur façon la frontière entre fait et fiction, réalité et imaginaire.