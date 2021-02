Journée d'études : "Enseigner et former à l’interculturel à travers les langues, Défis et perspectives" (Meknès)

CRMEF Meknès

Enseigner et former à l’interculturel à travers les langues, Défis et perspectives

Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation

Fès-Meknès /Annexe Meknès

Equipe de Recherche en Didactique des langues, des lettres et des sciences humaines (ERDLLSH)

19 mai 2021

PRÉSENTATION

Le CRMEF de Fès/Meknès, annexe de Meknès organise le 19 mai 2021 une journée d’étude sur un sujet sensible qui fait l’actualité : comment enseigner et développer la compétence interculturelle chez les apprenants en allant du primaire à l’Université, tout en passant par le secondaire collégial et qualifiant. Vouloir développer la compétence interculturelle, c’est d’abord la considérer comme un objectif à atteindre et prendre en considération les enjeux afférents à travers l’exploration des notions de représentations et d’apprentissage chez les élèves, les étudiants et surtout les stagiaires, futurs enseignants qui auront à construire cette compétence chez les élèves. Le texte littéraire peut être analysé comme un intermédiaire de la connaissance de l’Autre. Il faut remonter à l’approche communicative qui stipule que la réussite d’un acte de communication dépend non seulement de la bonne maîtrise des règles grammaticales, mais aussi de la prise en compte des paramètres socioculturels de la situation de communication [Abdallah Pretceille (1986, 1996, 1999, 2003), Zarate (1986) et Byram (1992 et 1997)]. En ce sens, l’interculturel constitue une nouvelle approche de la culture dont la transposition en didactique des langues a motivé une éducation à l’altérité (Abdallah-Pretceille, 2003) centrée sur l’analyse et la compréhension de l’autre. Dans cette perspective, Le cadre européen commun de référence pour les langues souligne l’importance de l’échange interculturel[1].

L’objectif de l’apprentissage d’une langue n’est pas seulement l’acquisition des connaissances sur la culture ou ses locuteurs, mais le développement chez l’apprenant des capacités lui permettant de réguler ses relations avec des personnes appartenant à des cultures différentes de la sienne (Blanchet, 2014).

Il est primordial de signaler que la compétence interculturelle est présente dans tous les contextes actuels de l’enseignement des langues. À titre d’exemple, la compétence interculturelle forme le socle de l’enseignement de la langue française aussi bien dans le contexte du FLE, du FLS et même du FOS. Les différents supports d’enseignement /apprentissage exploités au sein de la classe -considérée comme une microsociété - doivent favoriser l’émergence de cette compétence.

Au moment où l’aspect universel définit les différentes représentations du monde, la communication interculturelle devient un élément incontournable pour forger l’identité d’un citoyen du monde. Faire appel à l’échange interdisciplinaire et transdisciplinaire ne peut qu’amener à développer la compétence interculturelle[2].

À cet effet, le concept de l’altérité et de l’identité apparaissent en filigrane à travers le processus d’enseignement apprentissage visant le développement de la compétence interculturelle. Cette dernière n’est pas uniquement au service de l’apprentissage, mais elle affecte l’essence existentielle de l’Homme en l’amenant à un échange perpétuel entre les différents composants de l’univers et en s’éloignant de tout ethnocentrisme.

OBJECTIFS

Offrir un espace d’échange et de partage des usages et pratiques de la Formation/enseignement de la compétence culturelle et interculturelle dans les différents niveaux.

Faire un état des lieux de la formation/enseignement au culturel et à l’interculturel dans les différents cycles et dans les centres de formation.

Proposer des alternatives pour mieux construire cette compétence.

Citer les expériences réussies dans la construction de la compétence culturelle et les valoriser.

AXES

La langue (française, arabe, anglaise, amazighe…) et la diversité des cultures.

La compétence interculturelle et la construction de la pensée.

La compétence interculturelle et la question des valeurs.

L’interculturel et son caractère transdisciplinaire et interdisciplinaire.

Pratiques de formation/enseignement de la motivation interculturelle à travers la langue : état des lieux (Contraintes et défis).

Didactique des langues et rapport des langues à l’interculturel.

Langage numérique et son rapport à la culture numérique.

Relation entre la culture maternelle et la culture cible.

Méthodologie d’enseignement et de formation à l’interculturalité.

Production d’outils, de ressources et de référentiels pour développer la compétence culturelle (un changement de perspective).

[1] « Chaque individu établit des relations avec un nombre toujours croissant de groupes sociaux qui se chevauchent et qui, tous ensemble, définissent une identité. Dans une approche interculturelle, un objectif essentiel de l’enseignement des langues est de favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à l’expérience enrichissante de l’altérité en matière de langue et de culture. Il revient aux enseignants et aux apprenants eux-mêmes de construire une personnalité saine et équilibrée à partir des éléments variés qui la composeront ». Le cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Unité des Politiques linguistiques, Strasbourg, p.9.

[2] Dans ce sens, Danielle Chini et Pascale Goutéraux confirment que « S’il va de soi que les concepts d’identité et d’altérité émergent dès que l’on s’intéresse aux relations entre langue, culture et société, leur prise en compte se doit encore plus d’être au cœur de toute interrogation portant sur l’apprentissage d’une langue étrangère, dont la nature profonde peut se définir comme l’intégration par les apprenants de l’altérité dont la langue étrangère est porteuse. » Danielle Chini et Pascale Goutéraux (dir.), Intégration de l’altérité dans l’apprentissage des langues, Paris, L’Harmattan, 2011, p.7.