École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005, Paris, salle Dussane

Elsa Triolet, cinquante ans après

Organisation : Louise Routier-Guillemot

Cette journée consacrée à Elsa Triolet rassemblera universitaires et artistes. Conférences, projection et lectures rendront hommage à celle qui fut la muse d’Aragon, certes, mais surtout écrivain, la première femme à recevoir le prix Goncourt, la première traductrice de Céline et d’Aragon en russe, de Dostoïevski, Tchékov, Maïakovski et de tant d’autres en français, la Résistante, secrétaire générale du Comité National des Écrivains, qui lança la Bataille du livre dans les années 1950 pour l’accès du peuple à la culture. Cinquante ans après sa mort, Elsa Triolet, celle qui regardait « les détails de l’abîme », qui a cherché toute sa vie l’étoffe du monde moderne, est un écrivain pour le XXIe siècle.

Avec la participation de Marie-Thérèse Eychart, Marianne Delranc-Gaudric, Alain Trouvé, Dominique Massonnaud, Anne Delbée, Cécile Guillemot.

Programme

12h15-12h30 : accueil

12h30-12h45 : introduction (Louise Routier-Guillemot).

12h45-13h30 : Marie-Thérèse Eychart (éditrice d’Elsa Triolet et d’Aragon), « L’artiste et les tragédies de l’histoire ».

13h30-13h45 : discussion

13h45-14h30 : Marianne Delranc-Gaudric (ÉRITA), « Les premiers romans d’Elsa Triolet et son passage du russe au français ».

14h30-14h45 : discussion

14h45-15h30 : pause (buffet)

15h30-16h15 : Alain Trouvé (Université de Reims), « Elsa Triolet et le statut d’écrivain femme ».

16h15-16h30 : discussion

16h30-17h15 : Dominique Massonnaud (Université de Haute-Alsace), « L’ouverture des 'Sentiers de la création'. Elsa Triolet et La Mise en mots ».

17h15-17h30 : discussion

17h30-18h30 : Anne Delbée, metteur en scène, écrivain.

18h30-20h30 : dîner

20h30-22h : projection d’Elsa la Rose (court-métrage d’Agnès Varda) et lecture par Cécile Guillemot, comédienne et metteur en scène.



Journée organisée avec le soutien du département de Littératures et Langages (LILA) et du département des Sciences de l’Antiquité (DSA) de l’E.N.S., et de la Maison Elsa Triolet-Aragon.