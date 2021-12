Journées d'étude organisées par Linda Gil, Franck Salaün et Patrick Taïeb (UPVM3, IRCL)



Vendredi 10 & samedi 11 décembre 2021



Programme https://ircl.cnrs.fr/pdf/2021/Programme_Beaumarchais.pdf



Lieu : Université Paul-Valéry, site Saint-Charles 2, Auditorium

et sur Zoom : https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/5132741491?pwd=SmtZS1ZtYmJJY



Contacts : linda.gil@univ-montp3.fr, franck.salaun@univ-montp3.fr, patrick.taieb@univ-montp3.fr



Institut de recherches sur la Renaissance, l'âge Classique et les Lumières (IRCL)

Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, +33 4 11 75 70 46, http://www.ircl.cnrs.fr/

Vendredi 10 décembre 2021

9h-9h30

Introduction

Mot d’accueil par F. March et J.-C. Mayer, direction de l’IRCL Introduction du colloque par Linda Gil : Éditer la correspondance de Beaumarchais

9h30h-12h

Théâtre

Présidence de séance : Dominique Triaire

Bénédicte Obitz

(Re)construire le théâtre : les lettres de Beaumarchais autour des théâtres de Bordeaux et de l’Odéon

Franck Salaün

À propos de la Lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier de Séville : un destinataire peut en cacher un autre

Discussion

Stéphane Pujol

De quelques préparatifs avant Le Mariage : Sedaine et Figaro dans la Correspondance de Beaumarchais

Frédéric Calas

La censure du Mariage de Figaro : stratégies rhétoriques de l’auteur

Discussion

Virginie Yvernault

Des « conversations espagnoles » aux jardins à l’anglaise : aperçus galants de la correspondance de Beaumarchais

Éric Francalanza

Des correspondances aux mémoires : la constitution de la figure de l’artiste

Gregory Brown

Approche sociologique de la correspondance de Beaumarchais : comparaisons avec Voltaire et Franklin

Discussion

Pause

14h-15h30

Portraits de l’auteur

Présidence de séance : Magali Soulatges

16h-18h

Voix

Maison des Chœurs

Des lettres à lire, à dire, à jouer

Avec Dimitri Albanèse, Mélodie Bas-Guasch, Linda Gil, Laura Naudeix et Claudia Schweitzer

Beaumarchais en Espagne : vaudevilliste ou bouffon ?

Conférence-spectacle de Gabrielle Ordas et Patrick Taïeb

Extraits de deux opéras-comiques tirés d’Annette et Lubin (Marmontel et Laborde ; Madame Favart et Blaise). Avec Ninon Cluzeau et Léa Gasa (Annette), Tom Rudelle (Lubin), Tristan Gourmanel (Le seigneur), Paul Crison (Le bailly), Tao Lelièvre (Le bailly).

Direction musicale et clavecin : Claudia Schweitzer. Guitare : Tom Koudlanski. Flûte baroque : Benjamin Frouin.

Samedi 11 décembre 2021

9h-12h

Opéra

Présidence de séance : Catriona Seth

Linda Gil

Entre théâtre et musique : un vaudeville en devenir

Béatrice Ferrier

Enquête sur les débuts inédits de Beaumarchais et de Philippe-Jacques Meyer à l’Opéra (1782-1783)

Laura Naudeix

Beaumarchais et la « grande boutique »

Discussion

Pause

Mathieu Franchin

La redécouverte de la musique de scène du Mariage de Figaro de Beaumarchais et Baudron à Bordeaux

Répondant : Patrick Taïeb

14h-16h30

Réunion de l’équipe Inventaire et édition de la Correspondance de Beaumarchais

Salle du Conseil de l’École doctorale