Saint-Aignan F-41110

ÉCOUTER FLAUBERT

Le 24 septembre à 18h à la Médiathèque de St Aignan s/Cher: Flaubert et George Sand à travers leur correspondance. Présentation et lectures par Jean Boissery et Brigitte Pougeoise.



Le 27 septembre à 15h , spectacle dans la Grange des Bernardines,17 Place de la République à St Aignan: Bouvard et Pécuchet au risque de la lecture

Lecture de larges extraits de Bouvard et Pécuchet par François Raoul-Duval. La

sélection des passages retenus est entrecoupée d’interludes, assurés par Flaubert

en personne, qui tient à présenter brièvement son œuvre et à ménager

l’enchaînement des épisodes (rencontre des deux personnages, installation à

Chavignolles, révolution de 1848, éducation de Victor et Victorine). Une mise

en scène très sobre permet de mettre le lecteur en valeur dans son rôle

d’interlocution, tantôt Bouvard, tantôt Pécuchet, au monde de la bêtise savante.

Ouverture et clôture musicale avec des extraits de compositions d’Ermend

Bonnal.

Durée du spectacle : 90 minutes

Un coproduction du Petit Fertois (La Ferté-Saint-Cyr) et de la Compagnie de

l’Hypotypose (Saint-Dyé-sur

Le 27 septembre également, à 18h, nous recevrons au Clos (avec diffusion en visioconférence) M. Jacques Neefs. Il nous dira comment Écouter Flaubert dont il a édité plusieurs oeuvres.

Pour participer par Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/84900205181?pwd=cGJVMVpJRG1RL2xVcWxnL0sxKzdwUT09

Le 28 septembre à 20h30 au Cinéma Le Petit Casino: projection d'Un Coeur simple, le film réalisé en 2008 par Marion Laine avec Sandrine Bonnaire, Marina Foïs et Pascal Elbé, d'après l'un des Trois Contes de Flaubert. Suivie d'un débat avec J. Neefs.

Avec le soutien de la Communauté de Communes Val de Cher-Controis, de CICLIC Centre-Val de Loire et de la Ville de Saint-Aignan