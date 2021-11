Lewis Dunia Butinda, ancien enfant soldat et victime au sein du conflit de la République Démocratique du Congo présentera son autobiographie, écrite au courant des derniers 6 ans depuis sa démobilisation du groupe armé Numa Défense of Congo, qui opérait à Walikale, dans la Province du Nord Kivu. Le livre couvre son enfance à Walikale, et est riche en détails du contexte culturel de Walikale, de ses amitiés, de ses sentiments, et de la cruauté d'une enfance vécue dans la guerre.



Le texte mélange le regard candide d'un enfant bienveillant pour sa famille avec des expériences de dureté vécues par sa communauté, et décrit le processus psychologique de prise de décision d'entrer à la guerre, toujours enfant. Mais le texte ne s'arrête pas là. On y découvre à travers les pages un enfant qui grandit, dont sa maturité sera marquée par une expérience hors du commun au sein de plusieurs groupes armés, et par une forme d'innocence qui sera préservée par le manque d'expériences "normales," sa vie étant dédiée au combat pour la protection de sa communauté, pendant des années cruciales de la vie d'un jeune homme, et comprenant une dureté et violence qui ne faisaient pas partie des motivations initiales.



La fin du livre coïncide avec la fin de ce cycle, ou l'auteur rencontre l'enfance en partie préservée par son absence de la vie normale, mais emportant avec lui les traces, cicatrices, et désillusions accumulées au sein de longues années au sein d'organisations violentes. Il propose à la fin une série de changements dans notre vision du conflit avec l'espoir d'éviter d'autres expériences comme la sienne, mais aussi d'humaniser le processus qui mène au final un humain a prendre l'arme.



La présentation sera suivie d'une séance de discussions, modérée par le Professeur Raul Sanchez de la Sierra de l'Université de Chicago et Aimable Amani Lameke, Directeur de Marakuja Kivu Research, originaire du Sud Kivu en RDC.



Lewis Dunia Butinda est un enfant de Walikale, dans la Province du Nord Kivu, en République Démocratique du Congo. Il a été actif dans les groupes armes depuis son enfance, de son début comme enfant soldat jusqu'à la fonction de commandant. Depuis 2015, il est chercheur sur des projets sur le conflit dans l'association sans but lucratif Marakuja Kivu Research, travaille dans des projets de réinsertion des jeunes, et fondateur de l'organisation Kivu Agro-Pastorale (KAP), dont le but vise a créer un noyau agropecuaire a Walikale et de prioriser l'octroi d'opportunité aux jeunes pour offrir des voies alternatives à l'intégration au sein des groupes.