Conférence : "Petite histoire du manuscrit littéraire du XIIe au XVIe siècle. Écriture, mise en page, décoration, illustrations : comment les déchiffrer et comment les interpréter?" (S.Delale)

en ligne

Dans le cadre des journées Éditer Michel d'Amboise et Charles Fontaine: regards croisés, Sarah Delale, post-doctorante du F.R.S.-FNRS à l’Université de Louvain et membre de l’équipe Fontaine, tiendra une conférence-atelier le 1er mars 2021:

« Petite histoire du manuscrit littéraire du XIIe au XVIe siècle. Écriture, mise en page, décoration, illustrations: comment les déchiffrer et comment les interpréter? »

Co-organisée par Jérémie Bichüe (Paris 3 – FIRL EA 174), Sandra Provini (Univ. de Rouen, CERdI) et Élise Rajchenbach (Univ. Jean-Monnet Saint-Étienne – IHRIM UMR 5317), cette conférence-atelier est la première action du dialogue instauré entre deux projets éditoriaux: l'édition des œuvres complètes de Michel d’Amboise, dirigé par Sandra Provini (Univ. de Rouen, CEREdI) et celle de Charles Fontaine, dirigé par Élise Rajchenbach (Université Jean Monnet Saint-Étienne, IHRIM-UMR 5317).

La conférence-atelier s’effectuera en ligne, à partir de 14h. Pour en obtenir le lien, contactez Élise Rajchenbach: elise.rajchenbach/chez/univ-st-etienne.fr.

Télécharger le programme.