La séance du Séminaire « Lectures de Marx » du lundi 2 mai 2022 prendra la forme d'une conférence de Jean-Jacques Lecercle intitulée « À propos de la linguistique en marxisme ». La séance aura lieu à 18h30 en salle Dussane au 45 rue d'Ulm (rez-de-chaussée, au bout du couloir à gauche à l'entrée).

La conférence sera suivie d’une discussion libre avec J.-J. Lecercle, animée par Vincent Berthelier et Marion Leclair. La séance est bien entendu ouverte à toutes et tous, sans inscription préalable. Vous pouvez retrouver ces informations sur Facebook : https://www.facebook.com/events/1129660181187321.



Professeur émérite de linguistique et de littérature anglaise à l’Université Paris Nanterre, Jean-Jacques Lecercle développe dans son œuvre une philosophie marxiste du langage qui prend appui sur les travaux de Marx et d’Engels, de Lénine ou de Gramsci, de Deleuze et Guattari, d’Althusser ou de Williams.

Il est autre autres l’auteur d’Une philosophie marxiste du langage (PUF, 2004) et De l’interpellation. Sujet, langue, idéologie (Amsterdam, 2019). Plusieurs articles de Jean-Jacques Lecercle sont disponibles sur le site Période et Judith Bernard l’avait reçu dans son émission « Dans le Texte » sur Hors-Série l’année dernière.



Le programme complet du séminaire est disponible en ligne.