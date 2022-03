Adresse : Château de Coppet

Salle du Pressoir du Château de Coppet, Suisse, 20h

Le siècle des Lumières est aussi le temps où l’industrie du livre a établi les principes du fonctionnement qu’elle ne cessera dès lors de développer. Entre auteurs plus ou moins déclarés, contraintes matérielles et techniques, stratégies audacieuses de distribution, amplification massive et diversification du lectorat, le livre reflète, au temps de l’Encyclopédie, l’instauration de nouvelles pratiques sociales, intellectuelles et économiques. Comment la littérature clandestine a-t-elle pu prospérer sous l’Ancien régime ? Quels sont les stratégies et modes d’organisation qui ont présidé à la production massive d’énormes collections ou séries éditoriales (tels l’Histoire générale des voyages, les encyclopédies, les 224 volumes de la Bibliothèque universelle des romans) ? Qui lisait quoi et comment ? C’est à ce genre de questions qu’on s’efforcera d’apporter des réponses.

Cette conférence est organisé dans le cadre d'un cycle thématique consacré à : "Les best-sellers oubliés du XVIIIe siècle. L'industrie de l'édition des Lumières et ses plus grands succès". Le programme peut être consulté en ligne.

Évènement gratuit mais réservation via la billetterie.

La conférence sera diffusée, à partir du 7 mars 2022, sur le site web des Rencontres de Coppet et sur sa chaîne Youtube.