Conférence de C. Vecce : "La culture et les livres de Léonard de Vinci" (ENS Paris)

Ecole normale supérieure, Ulm

Carlo Vecce dispensera une conférence sur la culture et les livres de Léonard de Vinci le mercredi 22 janvier à l'ENS.

Dans la formation culturelle et artistique de Léonard de Vinci, à coté de la sperientia(l’expérience directe des phénomènes et de la nature), il y a aussi le dialogue avec les auteurs anciens et modernes, et les échanges directs avec les contemporaines, tels que Luca Pacioli ou Francesco di Giorgio Martini. Un dialogue qu’on peut suivre, au fil du temps, sur les pages de ses manuscrits, qui sont aussi le témoin d’une relation fascinante avec le monde des livres.

Mercredi 22 janvier 2020, 17 h – 19 h

École Normale Supérieure

45 rue d’Ulm, Paris 5e

Salle de séminaire de l’IHMC (esc. D, 3e étage)

La conférence de Carlo Vecce s'inscrit dans le cadre du séminaire consacré à la culture des peintres de la Renaissance.