Paris (Sorbonne Nouvelle)

Comment finir ?

Séminaire du CERAM, Université Sorbonne Nouvelle

Beaucoup d’œuvres médiévales nous sont parvenues inachevées, pour ne citer que les exemples notoires du Conte du graal, du Tristan de Béroul ou du Roman de la rose de Guillaume de Lorris. Au-delà des raisons accidentelles –mort de l’auteur, lacune de la tradition manuscrite– difficilement mesurables, on questionnera la pertinence de la notion d’achèvement pour les œuvres médiévales. Comment pense-t-on, au Moyen-Age, la fin d’une œuvre ? Cette dernière doit-t-elle nécessairement aboutir à une forme close qui seule achèverait de lui donner un sens ? Est-ce l’achèvement, le fait de mener l’œuvre à chief, de lui donner par-là une forme de couronnement, qui fait l’œuvre ? La question de l’achèvement de l’œuvre soulève celle de l’achèvement du sens.

On envisagera les œuvres inachevées –ou supposées telles– qui travaillent sans fin « l’impossibilité d’en finir », et la question des continuations qui les prolongent. Laisser inachevé, donc, pour pouvoir toujours recommencer. S’interrompre, s’arrêter de dire pour laisser la place au « contre-dit ». À l’inverse, comment clore ? Comment mettre un terme à l’écriture, sortir de l’œuvre ?

On s’intéressera aux œuvres achevées, sans distinction de genre, en interrogeant plutôt la notion d’achèvement en fonction du temps dans lequel l’œuvre cherche à s’inscrire : temps chronologique, historique qui peut donner à l’œuvre ses bornes (mariage, événement historique, mort), ou au contraire temps cyclique, éternité encore… Nombreuses sont, parmi ces œuvres, celles qui mettent en scène ostensiblement leur clôture. Différents procédés soulignent la fin du texte : sommaires conclusifs qui règlent le sort des personnages, indications intratextuelles, chargées d’inscrire dans le texte même sa propre fin (nom de l’auteur, de l’œuvre, de son commanditaire..), éléments péritextuels, comme l’explicit. Mais l’achèvement de l’œuvre ne commence pas seulement à la fin du texte. Certaines œuvres l’anticipent, faisant semblant de finir pour pouvoir commencer, comme Erec et Enéide. D’autres préfèrent finir plutôt deux fois qu’une, comme Le Livre du duc des vrais amants de Christine de Pizan. Finir deux fois. Pour maîtriser le sens, éviter qu’il ne s’échappe ? À l’inverse, finir en différant la fin toujours plus loin. Ou enclore le texte, tout en libérant le sens…

La question de l’achèvement concerne tout type d’œuvre narrative, et au sein des différents corpus, la présence et la suspension de programmes iconographiques. Elle intéresse enfin les formes lyriques qui, a priori closes, mais généralement structurées par le retour d’un refrain, programment en quelque sorte leur infinitude. « Ma fin est mon commencement… »



Ce séminaire, qui explorera la dialectique entre l’inachevable et ses clôtures s’inscrit dans un des axes majeurs du CEMA. Il répond aux recherches sur les seuils qui avaient donné lieu à une publication en 2002 (Seuils de l’œuvre dans le texte médiéval, éd. E. Baumgartner et L. Harf, Paris, PSN, 2002), et vient compléter celles sur brièveté, rassemblées dans Faire court. L’esthétique de la brièveté dans la littérature du Moyen Âge, Catherine Croizy-Naquet, Laurence Harf-Lancner et Michelle Szkilnik (eds), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2011, ainsi que celles sur l’amplification qui ont occupé le séminaire du CEMA de 2017 à 2018.

Séminaire 2020-2021



20 novembre 2020

Anne Rochebouet (UVSQ), « (En)clore l’histoire universelle dans le manuscrit : lignées et matières au prisme des seuils textuels et manuscrits »



11 décembre 2020

Aurélie Houdebert (Université Sorbonne Nouvelle), « Que dire après la fin de l’histoire ? la démesure épilogale du Cléomadès »



8 janvier 2021

Mickael Ribreau (Université Sorbonne Nouvelle), « La fin a-t-elle un genre ? L'exemple des "traités" d'Augustin »



5 février 2021

Bénédicte Milland-Bove (Université Sorbonne Nouvelle), Vanessa Obry (Université de Haute-Alsace), « Finir pour recommencer : du roman au manuscrit »



12 mars 2021

Christine Silvi (Paris Sorbonne Université), « Peut-on finir une encyclopédie médiévale ? »



9 avril 2021

Gioa Paradisi (Université de Rome), « Stratégies de la fin dans les textes sur Alexandre le Grand. Un regard comparatif. »



21 mai 2021

Emma Cayley (Université de Leeds), « ‘The sense of an ending ?' : Fournir le 'demourant' dans les débats poétiques de la fin du quinzième siècle. »