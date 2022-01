Adresse : ENSTA Paris / Institut National d'Histoire de l'Art / Centre Pompidou / Centre de l’Université de Chicago à Paris

Colloque international

***

Mercredi 26 janvier : 17h30-19h30

ENSTA Paris, 828 boulevard des Maréchaux Palaiseau/ Amphithéâtre Duhamel le Monceau



17h30-19h30 : Bruce Jenkins, The School of the Art Institute of Chicago



– (Un) Constrained Freedom/Subversive Cinema : A Personal History



***

Jeudi 27 janvier : 9h-17h30

INHA, 2 rue Vivienne 75002 Paris/salle Vasari



8h45 : Accueil des participants

9h : Discours d’ouverture par Emmanuel Siety, directeur de l’IRCAV, Université Sorbonne Nouvelle



• Intérieurs comme territoires Intimes

9h15-9h45 : Olga Kobryn, Université Sorbonne Nouvelle/ENSTA Paris



– Intime(s) radicalité(s) : films et installations de Chantal Akerman



9h45-10h15 : Sarah Leperchey, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



– Une cuisine, une chambre, des chambres, et d’autres lieux encore : une exposition à La Ferme du Buisson



10h15-10h45 : Eugénie Zvonkine, Université Paris 8



– À l’Est, rien de Nouveau



10h45-11h : Discussion animée par Macha Ovtchinnikova

11h-11h15 : Pause



• Espaces Intérieurs comme lieux d’habitat

11h15-11h45 : Corinne Maury, Université de Toulouse – Jean Jaurès



– Habiter la pièce domestique



11h45-12h15 : Evgenia Giannouri, Université Sorbonne Nouvelle



– CLEAN. Le soin de l’espace, du geste ménager au geste cinématographique



12h15-12h30 : Discussion animée par Emmanuel Siety

12h30-14h : Déjeuner



14h00-14h30 : Christa Blümlinger, Université Paris 8



– La cuisine comme lieu pour se dire



14h30-15h : Robert Bonamy, Université Grenoble Alpes



– Des rideaux, par exemple. "La Captive" (2000) et "La Folie Almayer" (2012), en particulier

15h-15h15 : Discussion animée par Eugénie Zvonkine



15h15-15h45 : Pause

15h45-16h15 : Ruby Rich, Université de Californie Santa Cruz



– Chantal Akerman : The Origin of (her) World



16h15-17h00 : Discussion entre Ruby Rich, Bruce Jenkins et Antonio Somaini, Université Sorbonne Nouvelle



17h00-17h20 : Discussion

***

Jeudi 27 janvier : 18h-19h Galerie Marian Goodman 79 rue du Temple 75003

18h : Visite commentée de l’exposition Chantal Akerman. From the Other Side à la galerie Marian Goodman

***

Vendredi 28 janvier : 9h30-15h30

Musée national d’art moderne / Centre Pompidou / Cinéma 1



9h30-9h45 : Discours d’ouverture par Marcella Lista, conservatrice en cheffe, service nouveaux médias, Musée national d’art moderne/Centre Pompidou



9h45-10h45 : Conférence de Bruce Jenkins (School of the Art Institute of Chicago)



– Images gravées/Espaces intimes



10h45-11h30 : Table ronde avec Bruce Jenkins, Carole Billy (directrice adjointe et responsable des expositions, galerie Marian Goodman) et Christa Blümlinger (Université Paris 8)



11h30-12h30 : Déjeuner



12h30-13h15 : Présentation du film L’Homme à la valise (1983) de Chantal Akerman par Olga Kobryn (Université Sorbonne Nouvelle) avec l’introduction autour du projet de restauration par Anaïs Brives (attachée de collection), suivie d’un dialogue avec Lara Morciano, compositrice, chercheuse à l’IRCAM et Emma Dusong, artiste et chercheuse (Université de Picardie Jules Verne)



13h15-14h15 : Projection de L’Homme à la valise (1983) de Chantal Akerman



14h15-15h15 : Dialogue entre Claire Atherton (monteuse) et Corinne Maury (Université de Toulouse – Jean Jaurès)



– On ne peut pas tout dire d’un monde



Comment Chantal Akerman et Claire Atherton ont exploré ensemble une nouvelle forme de narration, par le montage dans l’espace

***

Vendredi 28 janvier : 16h-19h Centre de l’Université de Chicago à Paris

6 rue Thomas Mann 75013 Paris



16h15-16h30 : Pause-café



• Les formes fIlmIques d’IntérIorIté : la durée, le gros plan, la « perceptIon panoramIque » de l’espace

16h30-17h00 : Mathias Lavin, Université de Poitiers



– Un temps à soi. Chantal Akerman en période de confinement et pour le monde d’après



17h00-17h30 : Matthieu Couteau, Université Sorbonne Nouvelle



– Intérieurs sensibles et intériorité : la question du gros plan dans le cinéma et les installations de Chantal Akerman



17h30-18h00 : Raquel Schefer, CEC, Université de Lisbonne/IHC, Nouvelle Université de Lisbonne/ Université du Western Cape



– Le déplacement des « images-archives » de la modernité et de la colonialité dans l’œuvre de Chantal Akerman : une conception politique du paysage



18h00-18h30 : Discussion animée par Olga Kobryn et Macha Ovtchinnikova

18h30 : Mot de fin du colloque