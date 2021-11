Le colloque "De l'événement à sa mise en récit : fictions, propagandes et polémiques historiographiques (Espagne, XVIe-XXIe siècles)" se tiendra les 9 et 10 décembre 2021 au Colegio de España (salle de conférence). Le colloque sera également retransmis dans son intégralité en ligne



Cette manifestation scientifique dédiée à l'Histoire et à son écriture propose de se pencher sur les thématiques de l’appropriation, la transmission, la diffusion et la réception d’événements qui ont marqué l’Histoire espagnole entre les XVIe et XXIe siècles. La perspective diachronique devrait permettre de mettre en lumière la naissance, la persistance et les possibles évolutions d’une manipulation des événements au moment de leur mise en récit par différents acteurs.



Le détournement de l’Histoire est-il manipulation de l’Histoire ?



Pour assister à l'événement sur place ou à distance, inscription obligatoire à colloqueusn.evenement@gmail.com



Programme :



Jeudi 9 décembre 2021 (XVIe-XIXe siècles)

9h20 : discours d’ouverture par le comité organisateur



9h30-10h15 : CONFÉRENCE de Cesc Esteve (Universitat de Barcelona) — Modération : Kassandre Aslot (Université Sorbonne Nouvelle, CRES/LECEMO)

"El arte de la historia oficial en el siglo XVI: una lectura de los Diálogos de cuál debe ser el cronista del príncipe de Pedro de Navarra"



PREMIÈRE SESSION : Narrer la guerre au XVIe siècle / Contar la guerra en el siglo XVI — Modération : Paloma Bravo (Université Sorbonne Nouvelle, CRES/LECEMO)



10h30-10h50 : Jean-Paul Barrand (Université de Lille, CECILLE) "Récits espagnols de la guerre des Flandres publiés sous Philippe II malgré l’opposition du roi" (visioconférence)



10h50-11h10 : Marine Ansquer (Université Lumière Lyon 2, IHRIM) "Histoire et fiction autour de la guerre de las Alpujarras (1568-1570)"



11h10-11h30 : échange



DEUXIÈME SESSION : La révolte catalane de 1640 / La revuelta catalana de 1640 — Modération : Sarah Jammes (Université Sorbonne Nouvelle, CREC)



11h35-11h55 : Ivan Garcia Arnau (Universidad de Barcelona, PyRCEM) "La lucha por el relato durante la revuelta catalana de 1640"



11h55-12h15 : Mathias Ledroit (Université Gustave Eiffel, LISAA) "Les récits d’incendies d’églises et de formes consacrées lors des soulèvements populaires en Catalogne (1640) : quand raison d’État et raison d’Église font cause commune"



12h15-12h35 : échange



12h35-14h00 : pause déjeuner



TROISIÈME SESSION : Censure au XVIIIe siècle / Censura en el siglo XVIII — Modération : Sarah Voinier (Université d’Artois, Centre de Recherche Textes et Cultures)



14h-14h20 : Álvaro Solano Fernández-Sordo (Universidad de Sevilla, Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII) "Historia heroica y don Pelayo infanzón: el control censor sobre el relato de la revuelta astur" (visioconférence)



14h20-14h40 : Xaime Martínez Menéndez (Universidad de Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII)"Dos censuras de la mirada inglesa: el relato de España a través de las censuras de Laurence Sterne y John Arbuthnot" (visioconférence)



14h40-15h : échange

QUATRIÈME SESSION : Adaptations esthétiques de l’Histoire / Adaptaciones estéticas de la Historia — Modération : Pierre Civil (Université Sorbonne Nouvelle, CRES/LECEMO)



15h05-15h25 : Claudia García-Minguillán (Universidad de Salamanca, IEMYRhd - Université de Poitiers, FoReLLIS 3816) "Un rapport de Clio avec Calliope : sur la vraisemblance littéraire, la fiction et la véracité historique dans la théorie de l’épopée des Lumières"



15h25-15h45 : Alfonso Calderón Argelich (Universidad de Lleida) "Retóricas de la conspiración en torno al motín de Esquilache (1766-1936)"



15h45-16h05 : Maud Le Guellec (Université de Lille, CECILLE) "L’allégorie littéraire comme arme de persuasion au service de l’idéologie libérale : El Anteojo mágico, o La visión de los dos palacios en el bosque (1820)"



16h05-16h25 : échange



16h25-16h40 : pause café



CINQUIÈME SESSION : La Guerre d’Indépendance / La Guerra de Independencia — Modération : Marie-Angèle Orobon (Université Sorbonne Nouvelle, CREC)



16h40-17h : Alberto José Esperón Fernández (Universidad Complutense de Madrid) "La Guerre d’Indépendance sous le prisme des « afrancesados » : le récit d’une guerre civile depuis l’optique des vaincus (1814 – 1820)"



17h-17h20 : Mónica Garcés Palacios (Universidad de Zaragoza, Politización y políticas del pasado en la España contemporánea) "¿Excepcionalidad o norma? La participación femenina en la Guerra de la Independencia"



17h20-17h40 : échange





Vendredi 10 décembre 2021 (XXe-XXIe siècles)

9h20-10h05 : CONFÉRENCE de José Álvarez Junco (Universidad Complutense de Madrid) — Modération : Marion Billard (Membre de l’EHEHI – Casa de Velázquez, Université Sorbonne Nouvelle, CREC)

"¿Qué hacer con el pasado?" (visioconférence)



10h05-10h20 : pause café



PREMIÈRE SESSION : Dessiner l’histoire / Dibujar la Historia — Modération : Jacqueline Sabbah (Université Sorbonne Nouvelle, CREC)



10h20-10h40 : Patricia García Ocaña (Université Sorbonne Nouvelle, CREC) "L’Histoire adaptée à la bande dessinée : un équilibre complexe entre mise en récit textuel et graphique ?"



10h40-11h : Jacobo Hernando Morejón (Universidad de Málaga) "Recuerdo, olvido y desatención. Las colecciones temáticas de historia bajo la dictadura franquista" (visioconférence)



11h-11h20 : échange



DEUXIÈME SESSION : Symboles et représentations / Símbolos y representaciones — Modération : Marie Franco (Université Sorbonne Nouvelle, CREC)



11h25-11h45 : José Carlos Rueda Laffond (Universidad Complutense de Madrid, Memoria y medios de comunicación) "Lost in translation: cambios y permanencias en la deriva simbólica en la España del siglo XX"



11h45-12h05 : Margarita Márquez Padorno (Universidad Complutense de Madrid, Memoria y medios de comunicación) "Descocadas en la República, Marimachos en el Franquismo, Sinsombrero en la actualidad... de cómo esconder y banalizar el trabajo intelectual cuando el motor lleva nombre de mujer"



12h05-12h25 : échange



12h25-13h45 : pause déjeuner



TROISIÈME SESSION: Versions d’un même événement / Versiones de un mismo acontecimiento — Modération : Allison Taillot (Université Paris Nanterre, CRIIA)



13h45-14h05 : Natacha Crocoll (Université de Genève) "Guernica: un cuento de las mil y una versiones"



14h05-14h25 : David González Ramírez (Universidad de Jaén, Seminario de Estudios Literarios y Culturales) "Manipulación y recepción de la historia literaria: el «Valbuena» en la universidad española del siglo XX" (visioconférence)



14h25-14h45 : échange

QUATRIÈME SESSION : Écrire le terrorisme / Relatar el terrorismo — Modération : María Dolores Chevallier (Université d’Angers, 3L.AM)



14h50-15h10 : Olivier Raymond (Université Sorbonne Nouvelle, CREC) "L’événement manipulé : la réécriture du 11M par les médias de la crispation"



15h10-15h30 : David Crémaux-Bouche (Université de Grenoble-Alpes, ILCEA4)"La bataille pour le récit sur le terrorisme de l’ETA : de l’historiographie académique au récit fictionnel"



15h30-15h50 : échange



15h50-16h05 : pause café



CINQUIÈME SESSION : Débats sur la mémoire / Debates sobre la memoria — Modération : Nancy Berthier (Sorbonne Université, CRIMIC)



16h05-16h25 : Benito Bermejo (IES Cardenal Cisneros) "Génesis, auge y caída de una impostura: el asunto Enric Marco" (visioconférence)



16h25-16h45 : Marie Gourgues (Université de Caen Normandie, LASLAR) "Escrituras de la tormenta en las «novelas de la memoria» de Alfons Cervera y Rafael Chirbes"



16h45-17h05 : Federico Bellido Peris (Université de Grenoble-Alpes, ILCEA4) "¡Quieto todo el mundo! Généalogie d’une interprétation médiatique" (visioconférence)



17h05-17h25 : échange



17h25-17h45 : conclusions du colloque