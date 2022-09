Adresse : Université de Caen-Normandie

Collectionner les arts du spectacle

29 et 30 septembre 2022 : journée d’études, Laslar axe « Les arts comme expérience »

Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de Caen Normandie – Campus 1

Responsables : Fabien Cavaillé et Myriam Juan

Cette journée d’études, organisée à Caen, propose de se pencher sur l’expérience des spectateurs et des spectatrices à travers la pratique des collections. Inaugurant un projet de recherche consacré aux objets de spectateurs, elle invite à se pencher sur les différentes traces matérielles qui, hors des salles, témoignent d’une pratique de spectatrice ou de spectateur ou au travers desquelles se manifeste un amour pour les arts (et les artistes) de la scène et du cinéma. On s'y intéressera aux collections constituées par des amateurs de théâtre, de cirque et par des cinéphiles, expression la plus flagrante de la manière dont les objets peuvent témoigner d'une telle expérience, retracer des carrières de spectateurs, être porteurs ou investis d’une histoire enfin, que celles et ceux qui les réunissent cherchent à préserver ou à s’approprier.

Jeudi 29 septembre 2022

Amphithéâtre de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines

13h45. Accueil des participants

14h00. Introduction de la journée d’études : Fabien Cavaillé et Myriam Juan (Université de Caen Normandie)

Portraits de collectionneur

14h20. Anne-Lise Depoil (BnF – Département des Arts du spectacle) – « La collection d’opuscules d’Edward Gordon Craig : des “germes” pour le théâtre futur »

15h00. Roberta Bassano (Museo Nazionale del Cinema – Turin) – « Stars en papier. La wunderkammer d’Aldo Lombardi »

15h40. Magali Sizorn (Université de Rouen Normandie) – « Pour l’amour du cirque : la collection Jeanne-Yvonne et Gérard Borg »

16h20. Pause

16h40. Projection : Les Amoureux de la pellicule, un film de Frédéric Rolland, JJAM Productions, 2018

Entretien avec Frédéric Rolland (Université Sorbonne nouvelle Paris 3)

animé par Valérie Vignaux (Université de Caen Normandie)

18h00. Fin de la première partie

Vendredi 30 septembre 2022

Salle des Actes de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines

Objets de collection

9h. Jérôme Rigaud (libraire) – « Narration, sacralisation, spéculation : l’extension des univers cinématographiques à travers les collections de trading cards »

9h40. Yaël Pignol (Chargé de projet, direction de la médiation, Louvres-Lens) – « “L’archivage activiste” des collectionneurs d’anciens doublages de films. Étude des “éditions de fans” consacrées aux versions françaises de Blanche-Neige et les Sept Nains »

10h20. Pause

L’œuvre de la collection

10h35. Lucie Tamboise (Université de Caen Normandie) – « Rebuts ou spécimens ? Les scénarios jamais réalisés, collectionnés et publiés par Christian Janicot »

11h15. Thomas Birzan (Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis) – « Autoportrait du critique de danse en collectionneur : à propos de Something Some Things Something Else (2019) de Jeroen Peeters »

Discussion et conclusions

12h00. Fin de la journée d’études