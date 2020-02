Institut de France, Paris

Cinquième Colloque international Yves Navarre: « Liens familiaux, parenté littéraire, postérité »

Institut de France, 23 quai de Conti, Paris 6e.

16 avril 2020, de 9h30 à 17h30, Grande Salle des séances.

Le 5e colloque international Yves Navarre aura lieu à Paris le 16 avril 2020, à l’Institut de France. L’association Les amis d’Yves Navarre a convié des universitaires, des artistes, des lectrices et des lecteurs ainsi que des proches de l’auteur à échanger sur son œuvre et sur sa vie à travers le prisme de la famille au sens large.

Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France, ouvrira le colloque Yves Navarre organisé par l’association des amis de l’auteur, le 16 avril 2020, dans la grande salle des séances de l’Institut. Cet événement a reçu le soutien de la Fondation Khôra-Institut de France. Il rassemblera des intervenants spécialistes de l’œuvre d’Yves Navarre, des lecteurs et des lectrices de longue date ou plus récents, des artistes qui travaillent sur ses écrits ainsi que des ami·e·s et des membres de sa famille. Chacun·e exposera ses travaux, apportera son témoignage ou proposera une lecture/interprétation en mettant en exergue la prégnance des liens familiaux chez l’auteur, en explorant les branches de sa famille littéraire ou encore en évoquant la question de la postérité dans son œuvre et de l’œuvre elle-même.

« En 2018, le soutien par la Fondation Khôra-Institut de France de l’édition des œuvres complètes d’Yves Navarre avait fait germer l’idée d’un colloque à l’Institut de France consacré à cet auteur trop tôt disparu » commente Xavier Darcos. « Je suis heureux que ce projet se concrétise, non seulement pour la richesse de son œuvre dont l’écho a toute sa place en nos murs, mais aussi pour les liens familiaux qui m’unissent à lui. À ce double titre, je me réjouis de partager la présidence de cette journée avec Frédéric Mitterrand, tout juste installé à l’Académie des beaux-arts. »

« On ne chante juste que dans les branches de son arbre généalogique »

Les intervenants du colloque Yves Navarre se pencheront sur les représentations littéraires de la famille et les relations complexes, souvent conflictuelles, qui la caractérisent. Yves Navarre (1940-1994) fait en effet une large place dans son œuvre à la thématique familiale, tant dans ses dimensions individuelles que sociales ou collectives. Si Le Jardin d’acclimatation (prix Goncourt 1980) est le roman qui a, plus que les autres, attiré l’attention des médias et des critiques, bien d’autres ouvrages sont centrés sur la famille et sur les tensions qui s’y nouent : romans, pièces de théâtre, chroniques, littérature pour enfants... Le colloque s’intéressera par ailleurs à la famille littéraire, en particulier aux influences que l’on peut déceler dans l’œuvre d’Yves Navarre ou à la parenté dont l’auteur se réclamait dans ses écrits plus intimes (Journal, correspondance). Enfin, la réflexion portera sur la question de la postérité, notamment celle de l’œuvre qui se prolonge par les lectures et les interprétations qui en sont faites ainsi que par les créations d’artistes que Navarre inspire.

Programme du colloque :

9h-9h30 Accueil du public

9h30-10h Ouverture du colloque par Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France

Séance de la matinée sous la présidence de Xavier Darcos

• Frédéric Canovas : « Maisons de Familles »

• Hervé Malblanc : « Abel Klein : en quête de quelles familles dans La Ville atlantique ? »

• François-Régis Navarre : « Yves Navarre et la poétique de l’attachement »

• Bruno Bisaro, Inès Hammache, Julien Vonarb : « Tiens bon la barque, l’itinéraire est compliqué » (présentation & duo autour de poèmes et de chants d’Yves Navarre)

• Échanges avec le public.

****

12h30-14h Cocktail déjeunatoire

*****

Séance de l’après-midi sous la présidence de Frédéric Mitterrand, Membre de l’Institut (Académie des beaux-arts)

• Philippe Leconte : « Yves Navarre : Famille d’écrivains - Écrivains familiers »

• Sylvie Lannegrand : « La question de la postérité chez Yves Navarre » • Anne de Tienda : « Ce jour où la fiction devint réalité »

• Bruno Bisaro, Jean-François Chatillon & Hélène Arié : Les Valises (présentation de la pièce et extrait lu par les comédiens)

• Échanges avec le public

16h55-17h15 Clôture du colloque par Sylvie Lannegrand, présidente des Amis d’Yves Navarre.

Entrée gratuite, places limitées.

Inscription obligatoire :

• sur HellloAsso : http://bit.ly/colloqueYvesNavarre2020 • par mail : contact@amis-yvesnavarre.org