Adresse : Saint-Étienne - Campus Manufacture

Cette journée, organisée dans la cadre du projet ANR ROIi, vise à répondre aux problématiques posées par la construction d’une base de données intégrant une fonctionnalité d’identification d’anomalies au sein d’ornements anciens en vue de l’authentification d’un ouvrage.



9h-12h30



« Enjeux intellectuels et techniques de l’analyse des ornements de Marc Michel Rey - L’exemple de la marque aux abeilles »

Christelle Bahier-Porte (UJM / IHRIM), Thierry Fournel (UJM / Lab. H. Curien), Fabienne Vial-Bonacci (IHRIM / CNRS)



« Imprimer au XVIIIe siècle »

Fernande Nicaise et Céline Carducci (Musée de l’Imprimerie, Lyon)



« La preuve par les fleurons »

Silvio Corsini (BCU, Lausanne)



« De la recherche de motifs à l'indexation bi-modal texte et image »

Véronique Eglin (INSA / LIRIS)



« Décomposition non supervisée d'images en sous-motifs »

Rémi Emonet (UJM / Lab. H. Curien)



14h00-16h30

« Doing things with printers' ornaments »

Hazel Wilkinson (U. de Birmingham)



« Comparaison 1 contre N d’images similaires »

Thierry Fournel (UJM / Lab. H. Curien)



« Sur la mise en place d’outils d’interrogation de la base d’ornements M.-M. Rey »

Thomas Gautrais (UJM / Lab. H. Curien)

Conclusion



Cet atelier est précédé par une séance de travail autour des bases de données d’ornements le 15 juin 2022 à partir de 13h30 :



Thomas Gautrais (UJM / Lab. H. Curien) : « Détection et classification des ornements grâce à DhSegment. »

Ian Johnson (Université de Sydney) : « Présentation d’Heurist. »

Vincent Ventresque (UJM / IHRIM) : « Présentation de la base de données Heurist des ornements et du modèle de données. »

*



Inscription obligatoire pour cette séance : fabienne.vial@univ-st-etienne.fr