Campus Condorcet

Le Réseau Pluridisciplinaire sur les Paternités et les Maternités (RePPaMa) cherche des intervenant.es pour ses ateliers de 2021-2022, qui auront probablement lieu à l’INED (Campus Condorcet, Aubervilliers), par visioconférence, ou en format hybride en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Ces ateliers sont organisés tous les deux mois environ autour des thématiques sur les maternités et les paternités et chacun.e des deux intervenant.e.s disposera de quarante-cinq minutes d’exposé (présentation de recherches, communications problématisées, réflexions méthodologiques), puis d’une discussion d’une vingtaine de minutes.

-------

Les paternités et les maternités sont des objets d’étude transversaux, dont s’emparent de nombreuses disciplines des sciences humaines. Ce carnet vise à étudier les représentations et pratiques liées à la parentalité, aux maternités et paternités – d’un point de vue biologique, légal et/ou social – dans des contextes géographiques, historiques, économiques, sociaux, culturels différents. « Être père » ou « être mère » renvoie à une multitude de pratiques, d’enjeux, de normes, de définitions suivant les espaces, les époques et les groupes sociaux.

Comment hommes et femmes s’approprient-ils les identités parentales et quelles sont les positions assignées à chacun des deux sexes dans leur rapport à la parentalité ? Quelles sont les manières d’endosser, voire de performer, les rôles perçus comme paternels ou maternels dans une société donnée à un moment donné ? Comment ces rôles sont disséminés entre différents individus, que ce soit en France dans les familles dites « traditionnelles » (la famille nucléaire) que dans les « nouvelles formes de famille » (monoparentales, recomposées, homoparentales) ou dans des modèles familiaux pluriels à l’étranger ? Quelles articulations peut-on observer entre les rôles paternels et maternels ? Les réponses à ces questions ne peuvent évidemment pas faire l’économie d’une approche en termes de genre : quelles articulations entre maternité et féminité, paternité et masculinité ? Quelles hybridations ou résistances manifestent les individus, dans leurs représentations et leurs pratiques, concernant ces rôles prescrits ?

Modalités de candidature

Le réseau est ouvert à toute communication sur la thématique des maternités et/ou des paternités, toutes disciplines confondues. Si vous souhaitez participer à un atelier, merci de joindre à votre mail une proposition de communication (une page ou deux) exposant votre objet de recherche, votre matériau empirique et les principaux points que vous souhaitez aborder. Le nom du fichier (de préférence au format PDF, mais un format de type .doc, . docx ou .odt est possible) devra prendre la forme : RePPaMa2021 – Prénom Nom. Vous pouvez proposer une communication quel que soit votre niveau d’avancement dans votre travail de recherche : les ateliers ont vocation de donner la parole à des chercheur.euses débutant.es aussi bien que plus confirmé.es. Les ateliers se veulent un espace d’échange bienveillant dans lequel de jeunes chercheur.euses peuvent exposer leurs difficultés ou leurs questions. Nous attendons une proposition d'une page environ, d'ici le 1er septembre pour constituer le programme 2021-2022.

Les dates des ateliers pour 2021-2022, de 14h à 16h30 : (les dates sont indicatives, et pourront faire l'objet de légers aménagements en cas d'indisponibilité des communicant.es)

– 14 octobre

– 16 décembre

– 10 février

– 7 avril

– 16 juin

En vous souhaitant un bel été,

Réseau d'Études Pluridisciplinaires sur les Paternités et les Maternités - REPPaMa / Cité du genre-USPC Equipe junior : Parentalités plurielles et genre

Inès Anrich (doctorante en histoire, Paris 1 Panthéon- Sorbonne)

Myriam Chatot (docteure en sociologie, EHESS)

Marie-Caroline Compans (post doctorante en démographie, Wittgenstein Centre - IIASA, VID, Université de Vienne)

Anaïs Mary (Doctorante en sociologie, Paris Descartes)

Alexandra Piesen (docteure en sociologie, Paris Descartes)

Alix Sponton (doctorante en sociologie, Sciences Po - Ined)

Marine Quennehen (docteure en sociologie, Ined/ UVSQ)

Zoé Yadan (doctorante en sociologie, Paris Descartes)

Carnet de recherche : https://reppama.hypotheses.org

Liste de diffusion : https://lists.riseup.net/www/subscribe/reppama