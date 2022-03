Anne Simon nous présentera son dernier livre:

Une bête entre les lignes. Essai de zoopoétique, WildProject, 2021



«Entre les lignes de nos textes, de nos cultures et de nos vies, se glissent des bêtes – familières, indifférentes ou effroyables. Anne Simon aborde la richesse de nos relations aux animaux à travers les récits et les rêves des écrivains.



Si la littérature est apte à évoquer la puissance et la profusion des vies animales, c’est que la langue et l’écriture elles-mêmes, souvent considérées comme des « propres » de l’espèce humaine, se découvrent traversées par l’animalité. La langue poétique permet d’accéder aux bêtes qui, soufflant et traçant leurs histoires de vie et de survie à même le monde, nous ont peut-être appris à lire.



Entre le temps immémorial de notre évolution avec les bêtes sauvages et le temps contemporain du saccage du vivant, Anne Simon explore les livres-arches qui déploient les mondes fascinants auxquels nous ouvrent les animaux.



Ces voyages imaginaires – en dialogue avec des travaux d’historiens, d’anthropologues ou de philosophes – élargissent nos galaxies mentales et nous permettent de renouveler notre entrelacement avec les autres vivants.



Un ouvrage pour (re)découvrir Marcel Proust, Jean Giono, Maurice Genevoix, Béatrix Beck, Jacques Lacarrière, Andrzej Zaniewski, Jean Rolin, Olivia Rosenthal, Yves Bichet, Maryline Desbiolles, Tadeusz Konwicki, Henrietta Rose-Innes, Marie Darrieussecq, Éric Chevillard, Svetlana Alexievitch, Jacques Derrida, Jean-Christophe Bailly…»



Directrice de recherche au CNRS, Anne Simon est responsable du carnet de zoopoétique « Animots » à la République des Savoirs (CNRS-ENS-Collège de France). Sa recherche porte les revitalisations du motif de l’arche et sur l’objectalisation des animaux en littérature. Elle a publié Une bête entre les lignes. Essai de zoopoétique aux éditions Wildproject en 2021, et codirigé quatre numéros spéciaux en études animales littéraires et écopoétique : L’Esprit créateur (2011), Contemporary French and Francophone Studies (2012), Fixxion (2015), Revue des Sciences humaines (2017). Anne Simon est par ailleurs l'autrice de quatre ouvrages sur Proust.