Une bête entre les lignes

Essai de zoopoétique

Anne Simon

Wildproject éd., coll. Tête nue

avril 2021

EAN: 9782381140-025 — 400 p. — 25 €.

Entre les lignes de nos textes, de nos cultures et de nos vies, se glissent des bêtes – familières, indifférentes ou effroyables. Anne Simon aborde la richesse de nos relations aux animaux à travers les récits et les rêves des écrivains.

Si la littérature est apte à évoquer la puissance et la profusion des vies animales, c’est que la langue et l’écriture elles-mêmes, souvent considérées comme des « propres » de l’espèce humaine, se découvrent traversées par l’animalité. La langue poétique permet d’accéder aux bêtes qui, soufflant et traçant leurs histoires de vie et de survie à même le monde, nous ont peut-être appris à lire.

Entre le temps immémorial de notre évolution avec les bêtes sauvages et le temps contemporain du saccage du vivant, Anne Simon explore les livres-arches qui déploient les mondes fascinants auxquels nous ouvrent les animaux.

Ces voyages imaginaires – en dialogue avec des travaux d’historiens, d’anthropologues ou de philosophes – élargissent nos galaxies mentales et nous permettent de renouveler notre entrelacement avec les autres vivants.

Un ouvrage pour (re)découvrir Marcel Proust, Jean Giono, Maurice Genevoix, Béatrix Beck, Jacques Lacarrière, Andrzej Zaniewski, Jean Rolin, Olivia Rosenthal, Yves Bichet, Maryline Desbiolles, Tadeusz Konwicki, Henrietta Rose-Innes, Marie Darrieussecq, Éric Chevillard, Svetlana Alexievitch, Jacques Derrida, Jean-Christophe Bailly…

Anne Simon est directrice de recherche au CNRS. Spécialiste de Proust, auquel elle a consacré quatre ouvrages, elle a en parallèle orienté depuis deux décennies son travail sur le vivant et l’animalité en littérature, initiant et développant en Europe la zoopoétique.

Sommaire

Introduction : ravissements animaux

1 Histoires de souffles

Naissance de la zoopoétique (Derrida, Kafka)

Du zôion au poiein, la jungle des étymologies

Adam et les bêtes

Se déloger dans sa langue, pluraliser les mondes

La littérature entre relation et disjonction

Dévisager pour réenvisager

De l’hybridation au zoomorphisme

D’autres temporalités vitales

Une poétique animale à même le monde

Pensée verbale, pensée adjectivale

Alphabets-mondes

Sécréter/Écrire

Suivre, errer, cueillir, veiller

2 Sur le vif : hybrides et êtres de fuite

La ménagerie de Proust

Les trésors insolites de l’histoire naturelle

Centaures et plantes de sang chez Giono

Loups-phoqueries de Béatrix Beck

Les ouïes de Marie Darrieussecq

Sous l’écorce avec Jacques Lacarrière

Zoomorpher avec Cyril Casmèze

Chercher l’indice, écrire l’esquive

3 À vif : politiques animales

Malaise dans la domestication

Tadeusz Konwicki ou la nature aux prises avec l’Histoire

« Noms d’oiseaux » mortifères ou subversifs

La vermine dans les plis de nos villes

Creuser la terre, creuser la langue

Conclusion : l’arche et la fable

*

Dossier de presse, dont présentation par l'auteur et extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut voir sur Diakritik.com un entretien vidéo avec l'auteur…