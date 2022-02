DADA existe depuis plus de 100 ans. Quelle est sa postérité? Comment penser l’héritage, la réinvention, le retour de DADA? Les quatre volumes de ce coffret apportent des réponses à ces questions afin de comprendre comment DADA s’est inscrit dans notre histoire culturelle. Vol. 1: Filiations DADA Vol. 2: Expositions DADA Vol. 3: Traces DADA Vol. 4: Historiographies DADA

DADA has existed for over 100 years. But what does it mean to come back to DADA? How does DADA live on? How does DADA return? The four volumes in this collection offer answers to these questions and explore how DADA has written itself into our cultural history. Vol. 1: DADA Filiations Vol. 2: DADA Exhibitions Vol. 3: DADA Traces Vol. 4: DADA Historiographies

DADA existiert seit über hundert Jahren. Doch was heisst es, auf DADA zurückzukommen? Wie lebt DADA fort? Wie kehrt DADA wieder? Die vier Bände in dieser Box geben Antworten auf diese Fragen und zeigen auf, wie DADA sich in unsere Kulturgeschichte eingeschrieben hat. Band 1: DADA-Filiationen Band 2: DADA-Ausstellungen Band 3: DADA-Spuren Band 4: DADA-Historiografien



Cet ouvrage collectif trilingue (français, anglais, allemand) est publié à la suite du colloque international éponyme organisé au Cabaret Voltaire en 2016 à l’occasion du centenaire de Dada, et augmenté d'autres contributions, documents, interviews ainsi que d’une sélection de dessins issus du graphic recording produit pendant le colloque.





Sommaire

Vol. 1 | Bd. 1: DADA Filiations | DADA-Filiationen | Filiations DADA



Agathe Mareuge, Sandro Zanetti

Introduction | Einleitung



Wolfgang Asholt

Umziehen oder Weiterleben als Gespenst? Pariser Dada-Genealogien



Radu I. Petrescu

Gherasim Luca et l'héritage DADA



Isabelle Ewig

Kurt Schwitters et le modernisme, épisode d'une réception discordante. Cubiste dada fantastique, abstrait monstructiviste, expressionniste mystique ésotérique – Merz ?



Judith Delfiner

« L'Asie en Amérique » : indifférence dada et religions asiatiques



Dieter Mersch

Neo-Dada und die New York School



Eric Robertson

"Il y a des zigzags sur mon âme": Artistic Relations and Poetic Reworkings in Tzara, Arp and John James



Françoise Lartillot

Erb et Arp : l'intégrale de l'individu en partage



Peter K. Wehrli

"Alles ist eine Reaktion auf Dada!" Sechs Fragen an drei Dadaisten



Peter K. Wehrli

dadaïsierende Losungen



Peter K. Wehrli

Dadaïzing Slogans



Vol. 2 | Bd. 2: DADA Exhibitions | DADA-Ausstellungen | Expositions DADA



Agathe Mareuge, Sandro Zanetti

Introduction | Einleitung



Henri Béhar

Le cinquantenaire de Dada à Paris



Hanne Bergius

Die Ausstellungen 1958 und 1977 im Kontext der Wirkungsgeschichten von Dada



Laura Felicitas Sabel

Dada postkolonial. Wi(e)der-Aufführung als kuratorische Praxis



Petra Winiger Østrup

Dada im Nicht-Museum. Die Ausstellungen im Zürcher Cabaret Voltaire (2006-2016)



Kollektivinterview

Wie lässt sich Dada feiern, ausstellen, weitertragen? Ein Kollektivinterview mit Juri Steiner, Stefan Zweifel, Adrian Notz, Salome Hohl, Ina Boesch, Raimund Meyer, Peter K. Wehrli, Cathérine Hug, Michaela Oberhofer und Timothy Shipe



Interview with Adrian Sudhalter

Tristan Tzara's Unrealized Project Dadaglobe and its Afterlife



Interview avec Laurent Le Bon

Dada au musée. Retour sur l'exposition de 2005-2006



100 Jahre Dada-Ausstellungen

Eine Liste zur Orientierung





Vol. 3 | Bd. 3: DADA Traces | DADA-Spuren | Traces DADA



Agathe Mareuge, Sandro Zanetti

Introduction | Einleitung



Cécile Bargues

Dada d'une guerre l'autre Traces et mémoires des dadaïsmes en France, après la Seconde Guerre, et chez quelques artistes dits « nouveaux réalistes »



Martin Mühlheim

Dada Zurich in Anglophone Literatures: Trends, Trivia, and Methodological Traps



Elza Adamowicz

Venus in a Ditch: Appropriation in Dada and After



Michael Hiltbrunner

Serge Stauffer – Dada und Anti-Dada in Zürich um 1960



Anja Nora Schulthess

"Befreit Dada aus dem Kunsthaus". Dada in der Zürcher Achtziger Bewegung



Oliver Ruf

Dada-Pop. Design, Kommunikation, Medien



Christine Lötscher

Ticktack – Gaga – Dada? Eine Spurensuche in der Popkultur der Gegenwart



Vol. 4 | Bd. 4: DADA Historiographies | DADA-Historiografien | Historiographies DADA



Agathe Mareuge, Sandro Zanetti

Introduction | Einleitung



Agathe Mareuge, Sandro Zanetti

Die Dada-Generation nach 1945. Ein Forschungsbericht



Sandro Zanetti

Was kann es heißen, die Geschichte(n) von Dada zu schreiben? Memoiren, Dadasophien, Quellenkritik und Genealogie



Hubert van den Berg

Prädada post festum. Zur Entstehung einer Legende namens "New York Dada"



Tobias Wilke

Lost in Transcription: Hugo Balls Manifest und die Dada-Historiografie



Ina Boesch

"Reizende, begabte Amateure"? Zur Geschichtsschreibung von Dada aus geschlechtsspezifischer Perspektive



Agathe Mareuge

Auto-historicisation, disparitions, réappropriations : les femmes et le (contre-)canon dada

Graphic recording: Johanna Benz et Tiziana Jill Beck, graphicrecording.cool