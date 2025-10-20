Patrick Matagne (dir.), Animaux dans la ville (XIXe-XIXe s.)

Les textes de ce livre sont issus de communications présentées lors d’un colloque organisé à l’université Gustave Eiffel, à Champs-sur-Marne. Des chercheurs et chercheuses de diverses disciplines croisent leurs regards sur les « animaux dans la ville », dans le cadre d’un programme commencé en 2020, sur les savoirs et cultures de la biodiversité urbaine. Ils analysent la façon dont, du xixe siècle au xxie siècle, les représentations et les interactions entre humains et non-humains évoluent. C’est une invitation à réfléchir sur notre relation avec les autres formes de vie dans des environnements urbains confrontés à des demandes sociales, affectives, économiques ou écologiques en tension.

Patrick Matagne

Introduction

François Jarrige

Lever l’eau grâce aux bêtes

Les pompes à manège à force animale à Paris (1750-1850)

Jérôme Louis

Les animaux dans l’assiette des Parisiens assiégés par les Prussiens (19 septembre 1870-28 janvier 1871)

Laura Valls

Le goût du sauvage : artefacts d’animaux à Paris (xixe siècle)

Oriane Poret

Une catégorie à part ? Les animaux à « usages » artistiques dans les villes européennes du xixe siècle

Davide Vago

Colette : félins des villes et bêtes humaines

Nolwenn Veillard

Réhabiliter l’« animal martyr » en ville

Analyse d’un dispositif sépulcral de sensibilisation antispéciste

Rebecca Schuppert

Penser la cohabitation au quotidien : les Dijonnais, leurs vaches et leurs porcs à la Belle Époque

Frédéric Fortunel et Clara Lyonnais-Voutaz

La poule en ville : représentations, pratiques et (re)qualification (xixe-xxie siècles)

Emmanuel Porte

L’animal au temps du choléra (Madrid, 1832-1840)

