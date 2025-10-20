Patrick Matagne (dir.), Animaux dans la ville (XIXe-XIXe s.)
Les textes de ce livre sont issus de communications présentées lors d’un colloque organisé à l’université Gustave Eiffel, à Champs-sur-Marne. Des chercheurs et chercheuses de diverses disciplines croisent leurs regards sur les « animaux dans la ville », dans le cadre d’un programme commencé en 2020, sur les savoirs et cultures de la biodiversité urbaine. Ils analysent la façon dont, du xixe siècle au xxie siècle, les représentations et les interactions entre humains et non-humains évoluent. C’est une invitation à réfléchir sur notre relation avec les autres formes de vie dans des environnements urbains confrontés à des demandes sociales, affectives, économiques ou écologiques en tension.
Patrick Matagne
François Jarrige
Les pompes à manège à force animale à Paris (1750-1850)
Jérôme Louis
Les animaux dans l’assiette des Parisiens assiégés par les Prussiens (19 septembre 1870-28 janvier 1871)
Laura Valls
Le goût du sauvage : artefacts d’animaux à Paris (xixe siècle)
Oriane Poret
Une catégorie à part ? Les animaux à « usages » artistiques dans les villes européennes du xixe siècle
Davide Vago
Colette : félins des villes et bêtes humaines
Nolwenn Veillard
Réhabiliter l’« animal martyr » en ville
Analyse d’un dispositif sépulcral de sensibilisation antispéciste
Rebecca Schuppert
Penser la cohabitation au quotidien : les Dijonnais, leurs vaches et leurs porcs à la Belle Époque
Frédéric Fortunel et Clara Lyonnais-Voutaz
La poule en ville : représentations, pratiques et (re)qualification (xixe-xxie siècles)
Emmanuel Porte
L’animal au temps du choléra (Madrid, 1832-1840)