Julie Anselmini, Lauren Bentolila, Marine Le Bail (dir.), Le Colosse et le Titan : Balzac et Dumas en regard(s)

L’imaginaire littéraire collectif tend à opposer les deux géants du XIXe siècle que sont Balzac et Dumas, écrivains qui ne dissimulèrent pas leur antipathie réciproque. Si des divergences réelles les éloignent, leurs pratiques et leurs esthétiques se rencontrent pourtant en bien des points. Après avoir retracé les relations biographiques des deux hommes, l’ouvrage confronte les personnages médiatiques qu’ils furent, avant d’examiner leurs poétiques romanesques respectives, autant que leurs visions de l’individu dans ses rapports avec le monde social ; il étudie comment ces deux historiens des moeurs analysent l’environnement contemporain, et met enfin en regard leurs écritures de l’Histoire. Éclairer dans ses multiples aspects le face à face entre le « colosse » Balzac et le « titan » Dumas, envisager leur dialogue dans toute sa complexité féconde, amène ainsi à réinterroger les positions trop stéréotypées qu’on a assignées à l’un et à l’autre dans le champ et l’histoire littéraires.