Anne-Marie Cocula, Michel Combet (dir.), Servir au château

Depuis son apparition jusqu’à l’abolition de la féodalité, le château est un élément matériel majeur des relations entre puissants, pour la plupart membres de la noblesse. Dans la sphère seigneuriale des élites médiévales et modernes, servir le château, servir tel château plutôt que tel autre, en dit beaucoup sur la position de son détenteur et des relations qu’il entretient avec son ou ses supérieurs. Pôle de pouvoir du fief, le château intègre un réseau de relations interpersonnelles et son intégration au patrimoine d’une lignée montre combien il sert à la fois l’expression personnelle de la puissance mais aussi celle d’une clientèle plus ou moins élargie. La domesticité, par sa profusion et sa qualité, sert la réputation du château et permet d’asseoir l’influence et la richesse des seigneurs, voire de mesurer la fluctuation de leur fortune et d’observer un désir croissant d’intimité en particulier au cours du XVIIIe siècle. Depuis la Révolution et par-delà l’abolition des privilèges, le château s’est maintenu tant dans le paysage que comme emblème d’une position sociale héritée ou en voie d’ascension. Du côté des dépendants, le château demeure dans la longue durée un pôle à servir ; ses multiples fonctions impliquent des femmes et des hommes de statut très divers qui ne se contentent pas de « servir au château » mais aussi dans d’autres lieux ou domaines où s’exerce le pouvoir du châtelain.

—

From its first appearance until the abolition of feudalism, the château was a major material feature in relationships among the high and mighty, most of whom were members of the nobility. Within the seigneurial sphere of medieval and modern elites, serving the château, serving one specific château rather than another, says a lot about the position of the keeper and his relationships with his superior(s). As the power hub of the fiefdom, the château was part of a network of interpersonal relationships and its inclusion in the heritage of a lineage illustrates how much it served both the expression of individual authority and that of a narrow or wide circle of clientele. The abundance and skills of the domestic staff enhanced the reputation of the château and underpinned the influence and wealth of the lords, serving even to measure the fluctuations in their fortunes and to observe a growing desire for privacy, particularly during the 18th century. After the French Revolution and beyond the abolition of privileges, the château remained both as part of the landscape and as an emblem of inherited social standing or of social climbing. On the side of the dependants, the château remained over the long term a centre to be served; its multiple functions required the involvement of women and men of widely different statuses and roles to serve inside the château but also on the outside, either in its dependencies or in places where the power of its owner was exercised.

—

Sommaire

Actualités de l’archéologie en Nouvelle-Aquitaine

Une nouvelle sépulture mésolithique en Périgord :

l’Abri du Squelette à Laugerie-Haute (Les Eyzies, Dordogne), Patrice Courtaud,

Alexandre Michel, Jean-Pierre Chadelle, Dominique Henry-Gambier(†) et Mathilde Samsel

Nouvelles recherches sur les grottes sépulcrales néolithiques en Périgord,

Christian Chevillot et Jean-Claude Moissat..........................................................

Premières données issues de la fouille de la Place

des Martyrs de la Résistance à Bordeaux, Carole Ballon et Camille Vanhove...........

Nouvelles données pour la connaissance de Saint-Vaury (Creuse) :

le rôle de la communauté monastique sur le développement du bourg, Katia Lagorsse, Jean Philippe Chaumeil, Benjamin Fores et Stéphane Lafaye

Le prestige du service curial

Servir le calife au féminin (al-Andalus, xe siècle), Christine Mazzoli-Guintard..........

Le “séjour des chevaux” du duc de Bourgogne au château de Fampoux (Pas-de-Calais)

de 1394 à 1475, Victorien Leman......................................................................

Services et serviteurs au palais des ducs de Bourgogne de Dijon,

xive-xviiie siècles, Hervé Mouillebouche...............................................................

De la Touraine à Versailles : carrières et réseaux des Amboisiens officiers commensaux du roi (xviie-xviiie siècles), Delphine Desbourdes

L’itinérance des gens de service au xvie siècle

dans le royaume de France, Nicole Dufournaud...................................................

La maison castrale : quel imaginaire ?

Le village et l’entretien du château :

l’exemple du comté de Bourgogne de 1347 à 1384, Alix Giordano.........................

“Statut et rôle des ‘orfèvres de la terre’

dans le Bordelais au xviie siècle”, Camille Charbonnier.........................................

Servir le château, rejoindre “la maisonnée”

dans l’œuvre littéraire et cinématographique, Éléonore de Noüel.........................

Servir un prince français à l’étranger

Servir un prince français en Allemagne – la cour du roi Jérôme

en Westphalie (1807-1813), Olivier Baustian......................................................

Un autre exil : le duc de Bordeaux et l’éducation royale à Prague, Milena Lenderová

Service et choix des armes

Que nous révèlent les testaments des maîtres au sujet

des domestiques ? Le cas de la domesticité des seigneurs châtelains,

officiers des vaisseaux du Roi, Michel Vergé-Franceschi.......................................

Le château de Grateloup, demeure bergeracoise

du philosophe Maine de Biran (1766-1824), Philippe Bories et Michel Combet........

L’institution des “Maisons militaire” du prince impérial et

des princes français sous le Second Empire, Michèle Battesti...............................

Querelles d’honneur

Des serviteurs auditionnés au château de La Hunaudaye

(duché de Bretagne, fin xve siècle), Julien Bernard...............................................

Chasse, pouvoir et honneur, entre surveillance et

autonomie, Philippe Crémieu-Alcan...................................................................

Conclusions, Claude-Isabelle Brelot...................................................................