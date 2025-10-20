Lorenz Gonschor, Andréas Pfersmann, Titaua Porcher, Virginie Soula (dir.), Littérature et politique en Océanie

Actes du colloque organisé par le laboratoire EASTCO à l'Université de la Polynésie française (14-16 novembre 2022)

Le colloque international « Littérature et politique en Océanie » a eu pour objet les rapports de domination, d’intégration, d’appropriation, de soumission qui occupent une place centrale dans les littératures océaniennes en contexte colonial et postcolonial. Il a eu lieu quelques semaines après la disparition de l’autrice kanak Dewé Gorodé (1949-2022) à laquelle de nombreuses contributions ont rendu hommage et réunissait à la fois des universitaires spécialisé.e.s dans la littérature océanienne de tout le Pacifique (francophone et anglophone) et des poètes et écrivains de cette Sea of Islands (Epeli Hau‘ofa).

À l’occasion du colloque, on s’est notamment demandé si la condition autochtone ou le statut de territoires toujours considérés comme colonisés, politise nécessairement la venue à l'écriture et de quelle manière. Ont par ailleurs été proposées des lectures plurielles de ce qui fait politique dans la littérature océanienne aujourd'hui, d'écritures féministes à l'écocritique en passant par la poésie, la performance, le récit initiatique, l'écriture manifestaire et la science-fiction.

Depuis les travaux de Jacques Rancière on observe un regain certain de l’intérêt universitaire et critique pour la dimension politique de la littérature, mais ces réflexions demeurent largement focalisées sur les productions hexagonales ou plus largement occidentales. Il importait de réexaminer ces rapports à partir d’un corpus trop souvent injustement ignoré et de faire entendre la voix d’autrices comme Flora Aurima Devatine, Chantal T. Spitz et Titaua Peu dont des textes inédits complètent le volume.

Le livre est richement illustré avec des oeuvres d'artistes océaniens qui font écho aux articles qu'elles précèdent.

Une version pdf de l'ouvrage est téléchargeable gratuitement sur le site de la Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique (MSH-P), onglet "Productions", "Editions", rubrique "2025": https://www.mshp.upf.pf/fr/editions-de-la-msh-p

Sommaire

Lorenz Gonschor, Andréas Pfersmann, Titaua Porcher et Virginie Soula : Présentation

PREMIÈRE PARTIE Paroles océaniennes

Chantal T. Spitz, Inexpiable crime contre l’océan

Luc Camoui et Georges Waixen Wayewol, Correspondances lyriques (extraits)

Titaua Peu, Je ne suis pas elle (versions française et anglaise)

Flora Devatine , Pi’i te pi’i noa ra (versions reo tahiti et française)

DEUXIÈME PARTIE : Luttes de genre

Titaua Porcher « Le corps féminin, lieu d’aliénation et d’émancipation dans Matamimi ou La vie nous attend d’Ari’irau »

Marine Berthiot « Entre témoignages et archives : histoires de ‘Magdaléennes’ en Aotearoa Nouvelle-Zélande. Analyse du Bildungsroman féminin écrit par Renée, Does This Make Sense to You? (1994 ) »

Eléonore Lainé Forrest, « De l’impérialisme capitaliste et de la nature postcolonisante (postcolonizing) de l’Australie dans The Natural Way of Things (2015) de Charlotte Wood. La Voie du Chthulucène »

Noémie Beck, “A Goddess Movement in the Pacific? A Case Study of Robyn Kahukiwa and Patricia Grace’s Wāhine Toa (1984) and Sia Figiel’s Where We Once Belonged (1996)”

Serge Tcherkézoff, « La présence transgenre dans la production littéraire (et picturale) océanienne »

Louis Bousquet, « Aliénation, don et abandon dans l’oeuvre de Titaua Peu »

Raylene Ramsey, « Entretien avec Déwé Gorodé sur son rôle de femme kanak en politique »

TROISIÈME PARTIE : Défis de l’écriture politique en Océanie

Lorenz Gonschor, « La littérature comme expression de la décolonisation politique et mentale : synthèse des perspectives des pays océaniens anglo-phones»

Sylvain Dambrine, « Contours du nous dans les textes de Chantal T. Spitz »

Odile Gannier, « Le patriarche des ténèbres : l’exercice du pouvoir dans Pouliuli d’Albert Wendt »

Mounira Chatti, « La souveraineté autochtone.À propos de Carpentaria d’Alexis Wright et de Tâdo, Tâdo, wéé ! ou No more baby de Déwé Gorodé »

Hamid Mokaddem, « La philosophie kanak de l’histoire »

Andréas Pfersmann, « Présent de narration et rapport au temps présent dans la fiction océanienne d’expression française »

Eva Tilly, « Elicura Chihuailaf et Flora Devatine, l’oraliture entre résilience et résistance »

Lisa Gauvin, « L’écriture manifestaire de Titaua Peu »

Sudesh Mishra , « The Enigma of Poetry »

Julia Frengs, « Les engagements environnementaux de Denis Pourawa »

TÉMOIGNAGES

Eric Waddell, « Comment écrire et agir en pays dominé ? La réponse, longuement mûrie, d’Epeli Hau’ofa »

Patrice Godin, « La cohérence d’une femme révoltée »

Flora Devatine , « Le lien entre l’Académie tahitienne – Te Fare Vāna’a et le colloque Littérature et politique en Océanie »

Titaua Peu, « Nous avions un clan (un ‘āti). Nous avions sûrement un rêve »

Index iconographique.