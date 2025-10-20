Florence Leca Mercier( dir.), avec la collaboration de Zoi Kaisarli, Le stand-up en France. Discours, pratiques, enjeux

Art de la scène très actuel, le stand-up suscite depuis quelques années l’intérêt croissant des académiques, mais n’a que peu fait l’objet d’études portant spécifiquement sur son discours comique. Cet ouvrage s’adresse donc à la fois aux spécialistes de l’humour et du spectacle vivant, et à celles et ceux qui souhaitent découvrir l’univers du stand-up et mieux cerner, du point de vue de la production et de la réception, ce genre discursif original.

Incluant une synthèse d’entretiens avec des stand-uppeurs et des stand-uppeuses, il intéressera également les professionnels de l’industrie du stand-up, humoristes, programmateurs artistiques ou autres, souhaitant en savoir plus sur le cadre théorique du genre.

Enfin, tous les passionnés du stand-up, cet art en apparence simple et en réalité si complexe, trouveront dans ce livre matière à réflexion.

Sommaire

Introduction

Zoi Kaisarli et Florence Leca Mercier (Lettres Sorbonne Université)

Existe-t-il un stand up à la française ? À la recherche de constantes structurelles

Première partie Le stand-up français : histoire et société

Alain Vaillant (Université Paris Nanterre)

Le stand-up avant le stand-up : de l’anthropologie du rire à l’histoire culturelle

Jonathan Ervine (Bangor University)

Et si le stand-up n’appartenait pas à la culture urbaine ?

Magali Bigey (Université de Franche-Comté)

Le stand-up au prisme de sa réception

Nelly Quemener (Celsa-Sorbonne Université)

Le potentiel polémique du stand-up

Catherine Chauvin (Université de Lorraine-IDEA F-54000 Nancy)

Quelles différences rhétoriques entre le stand-up en anglais et en français ?nConsidérations générales, et réflexion sur un cas : le tutoiement

Camille Noël (UMONS-UPHF)

L’humour nord-américain et son adaptation à la scène française

Deuxième partie : dans la fabrique du discours stand-uppien

Dominique Maingueneau (Sorbonne Université)

Le stand-up : une scène d’énonciation

Ruggero Druetta (Università degli studi di Torino)

Le statut de l’argumentation dans le stand-up

Zoi Kaisarli (Sorbonne Université)

La voix du stand-uppeur : observer l’évolution prosodique de l’Open Mic au Special

Aude Laferrière (Université Jean Monnet-Saint-Étienne)

« Je me suis mis dernièrement à écrire des petites nouvelles. Évidemment c’est pas mon truc. D’habitude, j’écris des sketchs » (Denis Maréchal) : « Nadège » ou le stand-up au risque de l’écrit

Astrid Sentis (ENS-Ulm)

Texte, ethos et style dans le stand-up de Blanche Gardin

Caterina Scaccia (Israel Institute of Technology, Haifa)

Les enjeux sociaux dans le stand-up : maniement humoristique de l’ethnocentrisme dans Décalage de Gad Elmaleh

Troisième partie : la voix des professionnels

Entretiens avec des professionnels et des professionnelles du stand-up, conduits par Zoi Kaisarli.