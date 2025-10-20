Florence Leca Mercier( dir.), avec la collaboration de Zoi Kaisarli, Le stand-up en France. Discours, pratiques, enjeux
Art de la scène très actuel, le stand-up suscite depuis quelques années l’intérêt croissant des académiques, mais n’a que peu fait l’objet d’études portant spécifiquement sur son discours comique. Cet ouvrage s’adresse donc à la fois aux spécialistes de l’humour et du spectacle vivant, et à celles et ceux qui souhaitent découvrir l’univers du stand-up et mieux cerner, du point de vue de la production et de la réception, ce genre discursif original.
Incluant une synthèse d’entretiens avec des stand-uppeurs et des stand-uppeuses, il intéressera également les professionnels de l’industrie du stand-up, humoristes, programmateurs artistiques ou autres, souhaitant en savoir plus sur le cadre théorique du genre.
Enfin, tous les passionnés du stand-up, cet art en apparence simple et en réalité si complexe, trouveront dans ce livre matière à réflexion.
Sommaire
Introduction
Zoi Kaisarli et Florence Leca Mercier (Lettres Sorbonne Université)
Existe-t-il un stand up à la française ? À la recherche de constantes structurelles
Première partie Le stand-up français : histoire et société
Alain Vaillant (Université Paris Nanterre)
Le stand-up avant le stand-up : de l’anthropologie du rire à l’histoire culturelle
Jonathan Ervine (Bangor University)
Et si le stand-up n’appartenait pas à la culture urbaine ?
Magali Bigey (Université de Franche-Comté)
Le stand-up au prisme de sa réception
Nelly Quemener (Celsa-Sorbonne Université)
Le potentiel polémique du stand-up
Catherine Chauvin (Université de Lorraine-IDEA F-54000 Nancy)
Quelles différences rhétoriques entre le stand-up en anglais et en français ?nConsidérations générales, et réflexion sur un cas : le tutoiement
Camille Noël (UMONS-UPHF)
L’humour nord-américain et son adaptation à la scène française
Deuxième partie : dans la fabrique du discours stand-uppien
Dominique Maingueneau (Sorbonne Université)
Le stand-up : une scène d’énonciation
Ruggero Druetta (Università degli studi di Torino)
Le statut de l’argumentation dans le stand-up
Zoi Kaisarli (Sorbonne Université)
La voix du stand-uppeur : observer l’évolution prosodique de l’Open Mic au Special
Aude Laferrière (Université Jean Monnet-Saint-Étienne)
« Je me suis mis dernièrement à écrire des petites nouvelles. Évidemment c’est pas mon truc. D’habitude, j’écris des sketchs » (Denis Maréchal) : « Nadège » ou le stand-up au risque de l’écrit
Astrid Sentis (ENS-Ulm)
Texte, ethos et style dans le stand-up de Blanche Gardin
Caterina Scaccia (Israel Institute of Technology, Haifa)
Les enjeux sociaux dans le stand-up : maniement humoristique de l’ethnocentrisme dans Décalage de Gad Elmaleh
Troisième partie : la voix des professionnels
Entretiens avec des professionnels et des professionnelles du stand-up, conduits par Zoi Kaisarli.