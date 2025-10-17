Giuseppe Burighel, Sunga Kim (dir.), Un Art de la réparation. Réparer (par) les arts vivants

Réparer les traumatismes ou encore les crises par les arts vivants contemporains ?

Est-il trop tard pour réparer ? Tout dépend du domaine dans lequel ce processus intervient et de la signification qu’on lui accorde. S’inscrivant dans une réflexion sur la réparation indissociable des traumatismes de l’histoire, des crises de civilisation, des injustices sociales et de la fracture des liens sociaux, l’ouvrage explore le phénomène de l’art vivant contemporain abordant de front la responsabilité de la perte, de la blessure et du dommage.

Ce recueil de pensées et d’expériences a été conçu pour faire dialoguer écrits scientifiques et témoignages d’artistes, et offre une pluralité de réflexions de nature esthétique, sociohistorique, voire juridique, sur les pratiques réparatrices apparues dans le champ des arts vivants. Les contributions réunies ne visent pas à produire une définition unifiée de la réparation, mais révèlent en creux des tensions, des ambiguïtés et parfois des désaccords quant à la manière dont chacun·e se l’approprie, la vit et en fait l’expérience. Entre approches critiques du concept, usages métaphoriques, revendications politiques ou gestes symboliques, elles témoignent de la vitalité d’un champ encore, en cours de constitution, et de la pluralité des sensibilités qui l’anime.

—

Sommaire

INTRODUCTION

Est-il toujours trop tard pour réparer ?

> Giuseppe Burighel & Sunga Kim

1. SCÈNES, PRATIQUES ET GESTES EN PRISE AVEC LE RÉEL

Pour un théâtre réparatif

> Béatrice Picon-Vallin

« Répondre aux béances du système contemporain »

> Témoignage de Lorraine De Sagazan

Modeler, inciser. Gestes et matérialités d’une réparation par la pratique sculpturale

> Témoignage d’Abigaïl Frantz

« Faire état de société, donner du pouvoir d’agir »

> Témoignage de Rachid Ouramdane

Réparer (par) le théâtre. Retour sur les pratiques artistiques de Gabriele Vacis

> Giuseppe Burighel

2. REMÉDIER PAR LA COMMUNAUTÉ

Réparer les liens en les réinventant ? Deux expériences théâtrales de soin relationnel

> Éliane Beaufils

De la voix aux voies de la réparation. L’audio du téléphone pour contrer l’isolement pendant la crise de la Covid-19

> Témoignage de Julien Daillère

Le fond réparateur du théâtre : le teatro delle Albe et la co-création avec les non-professionnel·les

> Erica Magris

« Newtopia : un projet de danse inclusive »

> Témoignage de Dimitri Tsiapkinis

Faire société, malgré tout : les dispositifs théâtraux pour reconstituer et resituer

> Sunga Kim

3. RÉPARATIONS (IM)POSSIBLES

La place de la réparation dans le domaine juridique et dans l’art

> Margaux Redon-Magloire

Pas de réparation par les arts sans justice sociale

> Témoignage de Manon Worms

Développement d’une pédagogie du jeu de l’acteur en Irak ouverte sur l’international et de sa participation au processus de réparation

> Témoignage de Samir Reyad Mamdoh

« Affronter les lieux de souffrances : réaliser les utopies ou fabriquer (de) la réalité ? »

> Témoignage de Gabriella Cserháti

Avant-propos sur la partition d’Aubane Després

> Giuseppe Burighel & Sunga Kim

Partition « pratique de vie, danse de mort »

> Aubane Després

BIBLIOGRAPHIE THÉMATIQUE

BIOGRAPHIES

REMERCIEMENT

Illustration de la couverture intérieure par Tristan Bonnemain