Don Quichotte. Histoire de fou, histoire d'en rire

Figure mythique de la littérature née en 1605, don Quichotte est à la fois une parodie de chevalier, un philosophe de l’absurde, un rêveur invétéré et un vieil homme retombé en enfance, qui joue « pour de vrai » et «¿pour de rire » les scénarios de son imagination. Sous la forme d’un « livre dont vous êtes le héros », ce catalogue réhabilite la puissance comique de l’œuvre de Cervantès, conduisant le lecteur à se prêter lui-même au jeu d’une errance fantaisiste de la Renaissance au XXIᵉ siècle. Ponctués de péripéties, ces parcours le mèneront, au fil des œuvres, jusqu’aux essais, en passant par des entretiens avec des artistes et écrivains contemporains majeurs.



Parcours 1 - Vous avez l’œil pour dénicher des trésors au marché aux puces.

Parcours 2 - Vous êtes de tous les combats.

Parcours 3 - Vous avez un faible pour la fiction, la magie et les faussaires.

Parcours 4 - Vous aimez rire, faire la fête et jouer la comédie.

Parcours 5 - Vous êtes un geek, fan de science et de technique