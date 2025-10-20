Pierre Fleury, Florence Leca Mercier et Claire Stolz, L'humour du prochain. Hommage à Anne-Marie Paillet

Le titre de cet ouvrage, L’Humour du prochain, reprend celui d’un article d’Anne-Marie Paillet. Hommage d’une trentaine de contributeurs, il évoque le fil rouge du livre et des travaux de la dédicataire : les ressorts linguistiques de l’humour et de l’ironie ; la jouissance humaniste qu’apporte la langue de la poésie, du théâtre, de la littérature. Après deux parties consacrées à des études de stylistique et d’analyse du discours (y compris musical) sur l’ironie, l’humour et le comique, la troisième partie travaille plus spécifiquement sur les siècles dits « pré-classiques » et « classiques » ; la quatrième partie, intitulée dans un clin d’oeil onomastique « Paillettes poétiques », parcourt quelques marques d’éclat poétique ; enfin, la cinquième partie, « L’écriture et/est la vie », se consacre au rôle de l’écriture dans le rapport au corps et à la conscience de soi. Le livre est ponctué de pastiches de Proust et de La Fontaine ainsi que de textes inédits d’écrivaines (Lise Charles et Léonor de Récondo).

Sommaire

Ouverture

La jeunesse à venir. Critique de la mise en scène de Cendrillon de Joël Pommerat, par Anne-Marie Paillet.

Léo Dekowski

Introduction

Pierre Fleury

PremiÈre partie. De la satire à l’humour : les feux de l’humour

L’ironie mordante dans le genre de l’épigramme

Marc Bonhomme

« Sentimental et pompeux » : le jugement stylistique sur Tite-Live dans À rebours de Huysmans

Mathilde Simon

Ironie et humour chez Karl Marx

Vincent Berthelier

La subjectivité lyophilisée. Effets satiriques du discours narrativisé dans les romans d’Albert Cohen

Jérôme Cabot

L’humour syntaxique (Chevillard, Echenoz)

Sophie Jollin-Bertocchi

Récrire le conte : que reste-t-il des hyperbates « à la Sauce-robert » dans Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat ?

Lucile Gaudin-Bordes

Ironie et humour chez Beethoven (et Chopin, et Flaubert)

Pierre Fleury

DeuxiÈme partie. Humouristiquement vÔtre : éclats de rire

Jeux humoristiques avec les délires de la surinterprétation et du surinvestissement affectif : Moi et François Mitterrand d’Hervé Letellier

Alain Rabatel

Croquants, salopes et gens de bien – l’insulte, un outil de subversion chez Brassens ?

Anouch Bourmayan

Pierre Daninos, éthos humoristique et stéréotypes dans Les Carnets du Major Thompson (1954)

Claire Stolz

Une moraliste 2.0. Pastiche, contre-éthos et dissonances burlesques dans l’Irréfutable essai de successologie de Lydie Salvayre

Florence Leca Mercier

Petit conte (à la manière de) : Amour, musique, et Covid 19

Pierre Le Goffic

TroisiÈme partie. LumiÈres du français classique, du prÉ- au post-classique

Quequesoit vers 1500. Enquête sur un adverbe oublié

Adeline Desbois-Ientile

« Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons » : poétique de la reprise dans Le Singe et le Chat (IX, 17) de La Fontaine

Anne-Marie Garagnon

Éthos galant et esthétique chez Molière : un trouble dans le genre

Dominique Maingueneau

De la vivacité du stile au xviiie siècle, et de celui d’Hamilton en particulier

Clara de Courson

Mais Anne-Marie n’était pas là

Lise Charles

QuatriÈme partie. Paillettes poÉtiques

Ô + GN dans quelques sonnets pétrarquistes français : Notes sur un mode de configuration lyrique dans les années 1550

Adèle Payen de La Garanderie

Laurent Fourcaut, de « l’esprit intranquille » au « biffin » : variations de l’ethos poétique

Catherine Fromilhague

Des étoiles dans les yeux. Paillettes et paillettement dans la poésie du xixe siècle

Nicolas Fréry

Le tapir qui voulait se changer en taupe

Benjamin Reynes

CinquiÈme partie. L’Écriture et/est la vie, ombres et lumiÈres

L’autre nom du bonheur était français de Shumona Sinha

Karine Germoni

Dire, écrire, revivre dans Le Lambeau de Philippe Lançon

Carole Auroy et Pauline Bruley

Mea culpa

Michèle Aquien

« Quand je danse, je trébuche » : corps comique et personnages cyniques dans trois récits des Essais

Eva d’Estais

L’illusion et la perplexité. Le point de vue introuvable de Ramsès II

Anna Jaubert

Le rire catadoxal de Dava

Suzanne Duval

Extrait de « Marcher dans tes pas »

Léonor de Récondo

Last but not least...

