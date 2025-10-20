Pierre Fleury, Florence Leca Mercier et Claire Stolz, L'humour du prochain. Hommage à Anne-Marie Paillet
Le titre de cet ouvrage, L’Humour du prochain, reprend celui d’un article d’Anne-Marie Paillet. Hommage d’une trentaine de contributeurs, il évoque le fil rouge du livre et des travaux de la dédicataire : les ressorts linguistiques de l’humour et de l’ironie ; la jouissance humaniste qu’apporte la langue de la poésie, du théâtre, de la littérature. Après deux parties consacrées à des études de stylistique et d’analyse du discours (y compris musical) sur l’ironie, l’humour et le comique, la troisième partie travaille plus spécifiquement sur les siècles dits « pré-classiques » et « classiques » ; la quatrième partie, intitulée dans un clin d’oeil onomastique « Paillettes poétiques », parcourt quelques marques d’éclat poétique ; enfin, la cinquième partie, « L’écriture et/est la vie », se consacre au rôle de l’écriture dans le rapport au corps et à la conscience de soi. Le livre est ponctué de pastiches de Proust et de La Fontaine ainsi que de textes inédits d’écrivaines (Lise Charles et Léonor de Récondo).
Sommaire
Ouverture
La jeunesse à venir. Critique de la mise en scène de Cendrillon de Joël Pommerat, par Anne-Marie Paillet.
Léo Dekowski
***
Introduction
Pierre Fleury
***
PremiÈre partie. De la satire à l’humour : les feux de l’humour
L’ironie mordante dans le genre de l’épigramme
Marc Bonhomme
« Sentimental et pompeux » : le jugement stylistique sur Tite-Live dans À rebours de Huysmans
Mathilde Simon
Ironie et humour chez Karl Marx
Vincent Berthelier
La subjectivité lyophilisée. Effets satiriques du discours narrativisé dans les romans d’Albert Cohen
Jérôme Cabot
L’humour syntaxique (Chevillard, Echenoz)
Sophie Jollin-Bertocchi
Récrire le conte : que reste-t-il des hyperbates « à la Sauce-robert » dans Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat ?
Lucile Gaudin-Bordes
Ironie et humour chez Beethoven (et Chopin, et Flaubert)
Pierre Fleury
***
DeuxiÈme partie. Humouristiquement vÔtre : éclats de rire
Jeux humoristiques avec les délires de la surinterprétation et du surinvestissement affectif : Moi et François Mitterrand d’Hervé Letellier
Alain Rabatel
Croquants, salopes et gens de bien – l’insulte, un outil de subversion chez Brassens ?
Anouch Bourmayan
Pierre Daninos, éthos humoristique et stéréotypes dans Les Carnets du Major Thompson (1954)
Claire Stolz
Une moraliste 2.0. Pastiche, contre-éthos et dissonances burlesques dans l’Irréfutable essai de successologie de Lydie Salvayre
Florence Leca Mercier
Petit conte (à la manière de) : Amour, musique, et Covid 19
Pierre Le Goffic
***
TroisiÈme partie. LumiÈres du français classique, du prÉ- au post-classique
Quequesoit vers 1500. Enquête sur un adverbe oublié
Adeline Desbois-Ientile
« Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons » : poétique de la reprise dans Le Singe et le Chat (IX, 17) de La Fontaine
Anne-Marie Garagnon
Éthos galant et esthétique chez Molière : un trouble dans le genre
Dominique Maingueneau
De la vivacité du stile au xviiie siècle, et de celui d’Hamilton en particulier
Clara de Courson
Mais Anne-Marie n’était pas là
Lise Charles
***
QuatriÈme partie. Paillettes poÉtiques
Ô + GN dans quelques sonnets pétrarquistes français : Notes sur un mode de configuration lyrique dans les années 1550
Adèle Payen de La Garanderie
Laurent Fourcaut, de « l’esprit intranquille » au « biffin » : variations de l’ethos poétique
Catherine Fromilhague
Des étoiles dans les yeux. Paillettes et paillettement dans la poésie du xixe siècle
Nicolas Fréry
Le tapir qui voulait se changer en taupe
Benjamin Reynes
***
CinquiÈme partie. L’Écriture et/est la vie, ombres et lumiÈres
L’autre nom du bonheur était français de Shumona Sinha
Karine Germoni
Dire, écrire, revivre dans Le Lambeau de Philippe Lançon
Carole Auroy et Pauline Bruley
Mea culpa
Michèle Aquien
« Quand je danse, je trébuche » : corps comique et personnages cyniques dans trois récits des Essais
Eva d’Estais
L’illusion et la perplexité. Le point de vue introuvable de Ramsès II
Anna Jaubert
Le rire catadoxal de Dava
Suzanne Duval
Extrait de « Marcher dans tes pas »
Léonor de Récondo
***
Last but not least...
Publications d’Anne-Marie Paillet