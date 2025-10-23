Julie Anselmini, Marianne Bouchardon (dir.), La critique culturelle sur internet. Espaces, discours, valeurs

Depuis le début des années 2010, la critique culturelle sur Internet connaît un développement spectaculaire. Blogs, forums, revues numériques, groupes ou pages sur les réseaux sociaux, sites spécialisés dans la critique littéraire, cinématographique, musicale ou artistique : jamais les espaces d'expression critique n’ont été aussi nombreux ni aussi diversifiés. Face à ce foisonnement, la critique « savante » cherche à redéfinir sa légitimité et sa place dans un paysage où les frontières entre professionnels et amateurs deviennent de plus en plus poreuses. Réunissant des chercheurs et chercheuses d’horizons variés, cet ouvrage pluridisciplinaire interroge les mutations récentes de la critique culturelle sur le Web. Il propose une réflexion articulée autour de trois axes majeurs : les espaces investis, les discours produits et les valeurs mises en œuvre. En croisant analyses théoriques et études de cas — du cinéma à la fanfiction, en passant par le théâtre, la poésie ou l’opéra — ce volume dresse ainsi un panorama inédit des formes contemporaines de la critique, à l’heure de la démocratisation numérique.

Sommaire

J. Anselmini : Introduction

P. Eugène : Le site des Cahiers du cinéma (2000-2022), espace de création et d'échange

G. Bortzmeyer : Sur le destin de quelques revues en ligne de cinéma

S. Caretti : Critique d’amateurs, critique d’éclairés ? Pratiques critiques des sociétés d’amis d’écrivains sur le web

E. Viain : La critique de théâtre sur le web. Entre professionnels et amateurs, entre recensions bienveillantes et polémiques : un espace fourre-tout ou libérateur ?

J. Majorel : La critique dramatique en ligne : réflexions d’un « insensé »

S. Provini : Le travail critique des fanfictions : observations sur la réflexivité dans les œuvres dérivées de Harry Potter

O. Belin : De l’anthologie à l’atelier. Espaces de partage dans la critique de poésie en ligne

C. Mounier-Vehier : La critique d’opéra sur le web, du témoignage de spectateur au contenu sponsorisé

R. Perez : L’auteur et son critique en ligne : entre enjeu égotiste et auctorialité virtuelle

Un écrivain témoigne : entretien de J. Anselmini avec Galien Sarde

M. Bouchardon : Conclusion. La critique culturelle sur Internet, moteur d’une nouvelle ère de démocratisation

Bibliographie