B. ALAVOINE, N. BENHAMOU, M.-F. LEMONNIER-DELPY (dir.), Écrire à quatre mains (XIXe-XXIe siècles)

Accompagné de quelques articles généraux sur ce phénomène, Écrire à quatre mains examine des cas, singuliers ou représentatifs d’une pratique interactive de l’art, devenue très actuelle.

Il réunit 21 études sur des œuvres impliquant deux ou plusieurs auteurs et/ou autrices engagés dans une création selon des modalités complexes, cachées ou non, qui interroge la notion d’auctorialité.

Ce volume scrute la nature de la co-création : comment et où apparaît-elle ? À quels desseins répond-elle ? Que savons-nous des relations de pouvoir, de complicité ou de défiance qui l’accompagnent ? La cocréation n’a cessé d’inventer ses propres stratégies et règles de fonctionnement et de publication. Elle s’est récemment emparée des nouvelles technologies ou des situations de confinement pour forger de nouveaux objets.

Table des matières





Introduction

XIXe siècle

Aurore Nicolas, « Pour une approche socio-historique de l’écriture à quatre mains : d’une pratique subversive à une pratique mondialisée »

Ludolf Pelizaeus et Caroline Schaubert-Fasquel, « Entre coopération et occultation : la naissance de l’œuvre des frères Grimm »

Hind Jouini, « La collaboration des Goncourt : source d’unité ou de disparité ? »

Pierre Dufief, « L’écriture à quatre mains au miroir de la biographie : le cas des Goncourt »

Noëlle Benhamou, « Émile Erckmann et Alexandre Chatrian : “ces deux têtes dans un bonnet qu’on appelle d’un seul nom”. »

Anne-Simone Dufief, « “Notre collaboration, un éventail japonais ”: Julia Daudet »

XXe siècle

Ioanna Papaspyridou, « Colettevilli : l'écriture entravée ? »

Audrey Delecour-Hennart, « Colette et Willy : de l'écriture à quatre mains à l'individualité assumée »

Jean-Michel Pottier, « L’Équipée littéraire des frères Rosny »

Carme Figuerola, « Les frères Margueritte, une équipe progressiste »

Angels Santa, « Delly, une écriture problématique ? »

Daniel Compère, « Vérités et légendes sur l’écriture de Fantômas de Souvestre et Allain »

Juliette Sauvage, Rêver la paix en 1917 : « La Machine à finir la guerre, fantaisie douce-amère de Roland Dorgelès et Régis Gignoux »

Léa Beaudin, « Prévert/Grimault : des dessins et des mots »

Esther Demoulin, « Sartre, Beauvoir et l’écriture collaborative dans Combat »

XXIe siècle

Françoise Simonet-Tenant, « L’autobiographie bicéphale »

Bernard Alavoine, « Un roman policier épistolaire : Meurtre aux poissons rouges (Acqua in bocca) de Camilleri et Lucarelli ».

Béatrice Finet, « GOLEM : trois prénoms pour un titre »

Sepideh Mohammad Esmaeilzadeh, « Guerre et écriture collaborative féminine en Iran »

Nachwa Rached, « Révolutions de Dominique Fortier et Nicolas Dickner : une nouvelle forme de l’écriture collaborative »

Oriane Deseilligny, « Écritures collectives, écritures collaboratives : communautés d’auteurs en ligne »

Conclusion

Index des noms

Notices bio-bibliographiques