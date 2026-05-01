Perec aux Archives de Paris. Entretien avec Béatrice Hérold & Claire Zalc (laviedesidees.fr)

Quelles traces de la vie de Georges Perec portent les archives publiques ? Comment éclairent-elles l’histoire populaire de Belleville autant que la trajectoire de l’écrivain ? Une exposition sur l’enfance de l’auteur qui se tient au Archives de Paris jusqu'au 22 mai, déjà saluée par Fabula, explore ces pistes.

Le site laviedesidees.fr propose un entretien avec ses deux commissaires, Béatrice Hérold & Claire Zalc.

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