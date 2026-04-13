30 vers inédits d’Empédocle retrouvés au Caire : une percée pour la philosophie grecque (Books sur Actualitte.com)

Un papyrus vieux de deux millénaires, retrouvé dans les réserves d’un institut au Caire, vient de livrer trente vers inconnus d’Empédocle, philosophe majeur de la Grèce antique. Une découverte rare, qui permet pour la première fois de lire directement une pensée jusqu’ici transmise de seconde main - et qui pourrait bien modifier notre compréhension des origines de la philosophie occidentale.

Le papyrus, conservé dans les réserves de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) au Caire, a livré 30 vers inconnus jusqu’ici d’Empédocle. L’identification de ce fragment, désigné sous la cote P.Fouad inv. 218, a été faite par Nathan Carlig, papyrologue au CEDOPAL de l’Université de Liège.

La première édition du texte, sa traduction et son commentaire ont été publiés dans l’ouvrage L’Empédocle du Caire, dirigé par Nathan Carlig, Alain Martin et Oliver Primavesi (Association Égyptologique Reine Élisabeth, 2025).

La découverte est d’autant plus importante qu’Empédocle, philosophe présocratique du Ve siècle avant notre ère, n’est connu que par fragments. Il est resté célèbre pour sa théorie des quatre « racines » - terre, eau, air, feu - et pour les deux forces opposées qui les unissent ou les séparent, l’Amour et la Discorde. […]

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