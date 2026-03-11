Hommage à Michèle Audin (en-attendant-nadeau.fr)

En-attendant-nadeau rend hommage à Michèle Audin, disparue en novembre dernier.

Michèle Audin : une œuvre généreuse

Michèle Audin vient de mourir brutalement ce 14 novembre 2025. Depuis son 2e numéroEn attendant Nadeau, a toujours suivi son travail et lu avec attention une œuvre originale qui entremêle le souci de la forme de la littérature, des liens qui unissent la fiction à l’histoire et la responsabilité de l’écrivain. Composites, inventifs, audacieux, solidaires, ses livres poussent à penser en entendant l’émotion. Nous rendons hommage à cette œuvre profondément généreuse.

Voir la colonisation

Pour Michèle Audin, la littérature propose un geste de recherche : de soi, de l’histoire, d’une éthique et d’une forme. Son ultime texte, Berbessa. Mes ancêtres colons, explore son histoire familiale et conçoit un geste anticolonial fort. par Maya Ouabadi |

L’épreuve de la fiction

En racontant dans La maison hantée l’histoire méconnue des « malgré-nous », Michèle Audin ne se contente pas de s’interroger sur la place que l’histoire occupe dans la fiction, mais sur le rôle de la fiction dans l’histoire. par Hugo Pradelle |

La Seine était rouge

À partir de la lecture de journaux d’époque, de romans et de témoignages, d’un travail d’archives minutieux, Michèle Audin retrace l’histoire de la Commune à Paris, dans une langue forte et poétique. Un magnifique roman solidaire. par Jeanne Bacharach |

Chronique de l’après-Commune

Après Comme une rivière bleue, Michèle Audin poursuit son histoire de la Commune de Paris en romancière. Dans Josée Meunier. 19, rue des Juifs, elle s’attache plus particulièrement au quartier du Marais et aux lendemains immédiats de l’insurrection. par Jeanne Bacharach |

La Semaine sanglante : les comptes d’un massacre

Dans un livre bref et méthodique, Michèle Audin sollicite les archives pour réexaminer les « comptes » du massacre, mais aussi ses « légendes ». Ce « recompte » donne aux morts le droit de compter un peu plus. par Pierre Benetti |

Paris, soulève-toi !

Michèle Audin raconte quatorze adresses du boulevard Voltaire dans un récit suivi de trente-cinq poèmes consacrés aux ponts qui, du National au Garigliano, permettent de franchir la Seine. par Pierre Tenne |

L’arrondissement familier

Au cœur du vingtième arrondissement de Paris : Ménilmontant. Plusieurs ouvrages évoquent aujourd’hui ce quartier et montrent que sa légende se confond avec sa familiarité. par Pierre Tenne |

Michèle Audin concurrence l’état civil

À partir des cinq lignes de l’état civil de Clémence Janet, ouvrière en soie lyonnaise morte à vingt-huit ans, Michèle Audin compose un récit de vie dont la minceur n’est qu’apparente. par Jeanne Bacharach |

Une place dans les pages

Tout semble en suspension dans les récits composites de Mademoiselle Haas. Michèle Audin excelle dans ce livre à entremêler les récits d’instants glanés, retrouvés ici et là dans des archives, et à faire le portrait vivant de femmes prises dans l’Histoire. par Norbert Czarny |

