Cartographier Voltaire au Portugal. Base de données & anthologie numérique des traductions portugaises de Voltaire (XVIIIe-XXIe s.)

Parution, en libre-accès, de la base de données et de l'Antologie numérique du Projet "Cartographier Voltaire au Portugal et dans la Littérature Portugaise" (Centre de Littérature portugaise de l'Université de Coimbra): 271 entrées correspondant aux traductions portugaises de l'oeuvre de Voltaire (XVIIIe-XXIe).