L'abécédaire des héroïnes (CNLJ & BnF)

D'Akissi à Zuza en passant par Pamela Cruche et Queen Kong :

L'abécédaire des héroïnes recense une cinquantaine de personnages féminins issus de contes, albums, bandes dessinées ou romans pour la jeunesse. Établie par le Centre national de la littérature pour la jeunesse (CNLJ), cette liste propose, pour chaque lettre, deux héroïnes à découvrir à travers deux titres - l'un pour les plus petits et l'autre pour les plus grands. On y croise des sorcières comme Brume ou Hazel, des guerrières vikings et des amazones, des judokas et des poétesses, des petites filles qui viennent d'entrer au CP et des adolescentes qui cherchent à fuir le lycée. L'abécédaire fait aussi la part belle à des héroïnes ayant réellement existé, à l'image de la journaliste Nellie Bly, la mathématicienne Katherine Johnson, la biologiste Rachel Carson ou encore la chanteuse et danseuse Joséphine Baker. De l'iconique meneuse de la Revue nègre, il est aussi question dans le cycle de conférences intitulé « L'artiste est son costume » : la séance du 15 avril sera ainsi consacrée à la ceinture de bananes arborée par Joséphine Baker aux Folies Bergère en 1926, tandis que celle du 20 mai évoquera la petite robe noire d'Édith Piaf.

Accéder à l'abécédaire…