Georges Perec, archives d'une enfance (Archives de Paris)

À l’occasion du 90e anniversaire de la naissance de Georges Perec (7 mars 1936 – 3 mars 1982), les Archives de Paris vous invitent à la recherche des traces de l’enfance de l’écrivain.

L’œuvre de Georges Perec est traversée par une interrogation sur ses origines et la recherche de souvenirs d’enfance qui lui échappent. Le propos de l’exposition est la mise en regard des expérimentations littéraires empruntées par Georges Perec pour lever le rideau de fer tombé sur son enfance, avec les traces retrouvées dans les archives, de son histoire et celle des siens. De la Pologne à Paris, le parcours suit une enquête qui restitue, par étapes, l’itinéraire d’une famille émigrée, histoire à la fois singulière et partagée par de nombreux exilés venus chercher refuge en France dans l’entre-deux-guerres.

Le quartier de Belleville est tout pour Georges Perec enfant : il y vit de sa naissance en 1936 jusqu’en 1942, avec ses parents, sa mère y tient un salon de coiffure, ses quatre grands-parents y habitent, il y va à l’école. Mais ce lieu fait l’objet d’une amnésie ravageuse pour l’orphelin qui a perdu son père, tué sur le front en 1940, sa mère, déportée à Auschwitz en 1943 ainsi que sa tante et ses deux grands-pères. À son retour à Paris, en 1945, il s’installe dans le 16e arrondissement puis progressivement, par la littérature, entreprend de retrouver ses souvenirs d’enfance.

L’exposition propose de faire dialoguer les textes de Georges Perec avec des archives rarement présentées, souvent inédites, en forme d’écho factuel. Dans ce jeu entre l’œuvre littéraire et les documents, entre omissions et disparitions, le parcours éclaire d’un jour nouveau tant l’enfance que le travail de l’un des écrivains français majeurs du XXᵉ siècle.

Georges Perec, archives d'une enfance, exposition gratuite à découvrir dans le hall des Archives de Paris aux horaires d’ouverture au public, du samedi 21 février au vendredi 22 mai 2026.

Entrée libre du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30.

Ouverture les samedis 21 février, 7 et 21 mars, 11 et 18 avril de 9h30 à 17h00.

—

