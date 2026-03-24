Genre-en-cours, plateforme de ressources pédagogiques en études de genre est désormais accessible à l'adresse suivante : https://genre-en-cours.education

Vous trouverez sur cette plateforme des ressources pour alimenter des cours en études de genre, pour donner une perspective de genre à des enseignements généralistes et pour vous former à des pédagogies plus inclusives, féministes, intersectionnelles.

Il s’adresse à toutes les personnes soucieuses et curieuses de pédagogie et de transmission, ou simplement aux personnes qui veulent s’informer en études de genre.

Le projet genre-en-cours est porté par Philomel, réseau transdisciplinaire en études de genre de Sorbonne Université, et soutenu par le programme SOUND.

La plateforme demande à être enrichie : toute proposition de collaboration bienvenue, à l'adresse genre.en.cours@gmail.com.

Responsables :

Sophie Albert, copilote de Philomel

Irène Gimenez, post-doctorante SOUND, responsable éditoriale de genre-en-cours