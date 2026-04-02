"Jean-Luc Steinmetz : un vivant par les mots" (en-attendant-nadeau.fr)

L’œuvre de critique de Jean-Luc Steinmetz a souvent occulté son travail de poète. Le site en-attendant-nadeau nous invite à (r)ouvrir ses recueils poétiques.

Né en 1940, Jean-Luc Steinmetz s’est fait connaître en 1969 en fondant avec Christian Prigent la revue TXT. Le succès du travail critique de ce spécialiste du XIXe et du XXe siècle (les œuvres complètes de Rimbaud en Garnier-Flammarion, celles de Lautréamont dans un volume de la Pléiade…) a fait de l’ombre à ses livres de poèmes publiés majoritairement par Le Castor Astral.

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